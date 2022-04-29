姜雪：短视频和直播对消费有支撑拉动作用
2022年04月29日16:35 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （焦磊）近日，人民网财经研究院举办了“新消费视野下的短视频直播发展”闭门研讨会，国家发展和改革委员会研究所副研究员姜雪在会议上表示，从消费的线上发展趋势来看，视频消费场景是基于消费升级的一个发展过程。与过去图文消费比较，提高了消费者的体验。
据国家统计局数据显示，2021年，社会消费品零售总额440823亿元。全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%，占社消总额比重接近30%。
姜雪表示，从短视频和直播带货促进消费作用来看，有以下四个方面：第一，视频类线上消费与图文类类似，能够直接达成消费；第二，和传统的图文购物模式相比，短视频和直播卖货门槛更低，更具有普惠性，降低了获取成本，使得商家获取新客户、新增量消费；第三，短视频和直播带货提供更多就业机会，从而增加收入，增加就业，提高消费；第四，短视频和直播带货助力乡村振兴，增加居民收入，提高了农村居民的消费能力。
什么是新消费？姜雪认为，新消费就是以信息技术为载体，能够更好地满足居民消费升级的商品和服务的消费模式。
我国强大的物流体系和先进的信息技术，以及越来越高的居民数字素养是支持线上消费发挥巨大作用的前提。姜雪认为，在未来如何挖掘增量效应，更好地发挥促进消费的作用还需要深入分析。
(责编：郭思邈、高雷)
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