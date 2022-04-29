海信刘广齐荣获2022全国五一劳动奖章
4月28日上午，青岛市庆祝“五一”国际劳动节座谈会举行，海信冰箱公司平度冰冷工厂维修班长刘广齐作为2022年全国五一劳动奖章获得者代表发言。技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要力量。与往年相比，今年荣获全国五一劳动奖章的产业工人比重尤其突出，共计373名，占40.1％，体现出对先进制造和产业工人的重视。刘广齐就是其中之一。从农民工到全国劳动者最高荣誉，他用奋斗的16年，生动诠释了干一行、专一行的工匠精神。
“我是山东阳谷人，出生在一个农民家庭，2006年，我有幸进入海信大家庭。首次站在现代化工厂门前，说实话我是胆怯的、敬畏的，能否在这样一个现代化企业干出一番事业，当时心里确实没有底气。但是，骨子里农村娃那种吃苦耐劳的韧劲和拼劲，让我一路坚持走过来，始终没有放弃进步、提升技能、实践创新。”刘广齐说。
加入海信后，刘广齐牢牢抓住这一次改变命运的机会。他肯学肯干、执着善研，凭借好学的精神和善于发现问题的眼睛，入职7个月就升为班长。除了踏踏实实干好本职工作外，他利用空闲时间不断提升自己的业务能力。时间长了，他对生产线上的各种先进制造装备技术特点烂熟于心。碰到难题，车间最先想到的就是他，被大家亲切地称为“救急队长”。
“产线上最服有本事的人，只要把产线出现的问题解决了，不管什么学历，别人都服气。”刘广齐身怀两项“绝技”，一是液压及气动技术，二是发泡湿机设备维修。2016年至今，刘广齐累计参与200余项设备改善工作，其中许多项目在公司范围内应用推广，促进了海信冰箱提质增效。
在海信的16年，刘广齐获得了成长也实现了自我价值，更收获了不少荣誉：海信集团50周年卓越贡献奖、青岛市“新时代最美劳动者”、“山东省五一劳动奖章”“全国优秀农民工”等等。
刘广齐是海信的第9位全国五一劳动奖章获得者。海信提出引领以智能化为核心的先进制造，“要有兵王一样的匠王”，让刘广齐和同事们拥有了更大的施展空间。从2020年以来，海信进一步健全高技能人才培养制度，从机制上明确产业工人晋升通道，激励越来越多的人才向匠王不断进阶。
“搞技术是永远也学不完的，如果不学习，尤其是智能化先进制造越来越多，设备就把你淘汰了。” 刘广齐说，现在他主要的目标就是带更多的徒弟。匠人精神的传承、把手艺传下去，是他最开心的事。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 3家银行保险机构被点名通报！银保监会：违反消费投诉处理管理办法
- 人民网北京4月29日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近日，银保监会消费者权益保护局通报了工商银行、光大银行、中邮人寿违反《银行业保险业消费投诉处理管理办法》（以下简称《投诉办法》）的情况，包括未回复投诉人、未在官网醒目位置公布投诉渠道和流程、未统计、报告和披露投诉数据等。 工商银行：未按《投诉办法》回复投诉人，未在官网醒目位置公布投诉渠道和流程 经举报调查，工商银行存在多次未在规定时限内作出消费投诉处理决定并告知投诉人或未告知投诉人可采取的救济途径等问题，造成消费者不满，数次向监管部门举报。…
相关新闻
- 评论
- 关注