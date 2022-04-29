4月28日上午，青岛市庆祝“五一”国际劳动节座谈会举行，海信冰箱公司平度冰冷工厂维修班长刘广齐作为2022年全国五一劳动奖章获得者代表发言。技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要力量。与往年相比，今年荣获全国五一劳动奖章的产业工人比重尤其突出，共计373名，占40.1％，体现出对先进制造和产业工人的重视。刘广齐就是其中之一。从农民工到全国劳动者最高荣誉，他用奋斗的16年，生动诠释了干一行、专一行的工匠精神。

“我是山东阳谷人，出生在一个农民家庭，2006年，我有幸进入海信大家庭。首次站在现代化工厂门前，说实话我是胆怯的、敬畏的，能否在这样一个现代化企业干出一番事业，当时心里确实没有底气。但是，骨子里农村娃那种吃苦耐劳的韧劲和拼劲，让我一路坚持走过来，始终没有放弃进步、提升技能、实践创新。”刘广齐说。

加入海信后，刘广齐牢牢抓住这一次改变命运的机会。他肯学肯干、执着善研，凭借好学的精神和善于发现问题的眼睛，入职7个月就升为班长。除了踏踏实实干好本职工作外，他利用空闲时间不断提升自己的业务能力。时间长了，他对生产线上的各种先进制造装备技术特点烂熟于心。碰到难题，车间最先想到的就是他，被大家亲切地称为“救急队长”。

“产线上最服有本事的人，只要把产线出现的问题解决了，不管什么学历，别人都服气。”刘广齐身怀两项“绝技”，一是液压及气动技术，二是发泡湿机设备维修。2016年至今，刘广齐累计参与200余项设备改善工作，其中许多项目在公司范围内应用推广，促进了海信冰箱提质增效。

在海信的16年，刘广齐获得了成长也实现了自我价值，更收获了不少荣誉：海信集团50周年卓越贡献奖、青岛市“新时代最美劳动者”、“山东省五一劳动奖章”“全国优秀农民工”等等。

刘广齐是海信的第9位全国五一劳动奖章获得者。海信提出引领以智能化为核心的先进制造，“要有兵王一样的匠王”，让刘广齐和同事们拥有了更大的施展空间。从2020年以来，海信进一步健全高技能人才培养制度，从机制上明确产业工人晋升通道，激励越来越多的人才向匠王不断进阶。

“搞技术是永远也学不完的，如果不学习，尤其是智能化先进制造越来越多，设备就把你淘汰了。” 刘广齐说，现在他主要的目标就是带更多的徒弟。匠人精神的传承、把手艺传下去，是他最开心的事。

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