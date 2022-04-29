城市阳台的主角，正在从上一辈人喜欢的文竹、凤仙花、小葱变成西瓜、草莓、韭菜、香菜、辣椒、小番茄......

90后成人之后，种菜的DNA也动了。“城市新农夫”们通过在阳台春耕找到乐趣的同时，也在淘宝上种出了百亿规模的“兴趣经济”。

2022年4月，包括果蔬种子、花盆、营养土、肥料、智能种菜机、园艺工具等在淘宝天猫的销售额同比增长了3倍以上。日前淘宝发布的《2022阳台种菜报告》显示，喜爱阳台种菜的“城市农夫”，目前超7成来自于一二三线城市，其中，上海、东莞、北京、苏州、广州位列最爱在阳台种菜城市的前五名，且多以90后为主。此外，香菜、韭菜、辣椒、番茄成为淘宝上最热销的蔬菜种子，成为阳台届的“新F4”。

“我觉得现在年轻人在阳台种菜，已像父母们跳广场舞一样流行。”北京女孩张敏说，通过在淘宝上购买种子和农具，她已在自家阳台上，收获了三季的小番茄，两季的红辣椒，在她看来，阳台种菜收获的除了果实，还有生活的治愈感和小确幸，也能更加贴近自然。

年轻人的阳台春耕也催生出了新商机。秦淮在淘宝天猫开店以来，已上新了400多款新种子，目前年销量超200万。他经营的Marseed天猫旗舰店最受欢迎的“传家宝系列”，由国外引进，与国内农科院一起筛种、育种生产。一包“番茄盲盒”，可以种出甜百万、日本小黑丸、超甜千禧、德国小甜心、巧克力樱桃番茄等二三十个番茄品种。“阳台的多样性也在表达年轻人的性格，我们也希望给大家带来更多的选择、想象和画面。”

淘宝小二夜昭说，近年来，平台一直在推动种子及其周边园艺用品商家进行转型，拓展种子和用具的新品类。比如有的种子混合了黑科技套餐，一粒融合种子就能长成一盆混合沙拉菜。许多保健类蔬菜种子也淘宝上出现，如护心菜、紫背天葵、紫苏、羽衣甘蓝等。土壤化肥方面，有机配方种菜土、可以变废为宝的堆肥箱，也成为备受关注喜爱的“种菜单品”。

与此同时，淘宝还联动商家，与国外园艺公司、国内农科所、专业育种产业带进行合作，将适用于家庭场景种菜的种子及工具，往品质化和品牌化路线发展。据悉，目前在淘宝天猫上销售的果蔬类种子品种已超过2万。

在中国农业大学国家农业市场研究中心主任韩一军看来，阳台种菜在淘宝上形成“新百亿市场”，是农业作为一个产业而言，出现的一个新的变化，为传统的种子、农具等农资市场带来机会。“未来，阳台种菜将会往时尚性、科技性、趣味性、欣赏性、获得性、便利性、操作性和安全性的方向继续发展。”

“农业+电商融合的兴趣市场，也为我们的育种工作带来了很多新的空间。”江苏省农科院蔬菜研究所副所长刁卫平表示。目前，在进行阳台种植矮生番茄育种时，他们也在研究，将大田里口感较好的番茄基因导入矮生番茄，实现大田品种和阳台品种间的交流。

夜昭称，天猫淘宝未来也将持续引入适合家庭环境的蔬菜品种，孵化更多高颜值、实用、智能的园艺用品，在多渠道为“城市农夫”种菜的全生命周期进行一站式搭配服务与攻略，对国内外育种家成果的品种进行知识产权保护。

(责编：曹淼、李源)