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微步在线薛锋：构筑网络安全的行业向心力 助政企用户知彼

2022年04月29日17:06 | 来源：北青网
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原标题：微步在线薛锋：构筑网络安全的行业向心力，助政企用户知彼

　　4月29日，第九届“4.29首都网络安全日”上，微步在线创始人、CEO薛锋认为，近年来网络安全风险格局加速演变，迫切需要凝聚全社会力量，政企共同构筑网络安全的行业向心力。

　　作为国家级专精特新小巨人企业，微步在线数十次参加国家重要活动的安全保障，为上百家重保单位建立了全生命周期的威胁监控体系。

　　薛锋提出，大数据、人工智能和云计算等新技术应当在网络安全中充分发挥作用，网络安全要走向云化、智能化、自动化。

　　依托长期累积的技术能力，微步在线已经在云端利用大量的计算资源和数据库建立起能力完善的微步安全云，具备对病毒、木马、恶意文件、新型网络威胁的云端即时分析能力和每日海量的威胁情报生产和生命周期管理能力。

　　同时，微步在线不断拓展威胁检测与响应能力，先后开拓了流量检测响应产品TDP、终端威胁检测与响应产品OneEDR、互联网安全接入服务OneDNS等一系列围绕多个企业IT场景下网络安全防护、检测与响应的产品线，目前已具备“云+端+流量”的威胁检测响应整体解决方案，服务金融、能源、互联网、智能制造等多个行业的头部企业客户和多个政府事业单位。

　　面对网络安全领域不断出现的新需求、新风险，薛锋表示，面对困难，迎难而上就是对产业的最佳支持，也是微步在线身为网络安全公司去实现社会义务的首选路径。微步在线创始人、CEO薛锋认为，近年来网络安全风险格局加速演变，迫切需要凝聚全社会力量，政企共同构筑网络安全的行业向心力，微步在线也应当做出属于自己的一份贡献。（记者 温婧）

(责编：曹淼、李源)

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