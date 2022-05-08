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激发创新活力  培育优质企业（中国品牌 中国故事）

本报记者  李  刚
2022年05月08日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　2020年10月，习近平总书记在广东考察时强调：“自主创新是增强企业核心竞争力、实现企业高质量发展的必由之路。”“面对世界百年未有之大变局，面对国内外发展环境发生的深刻复杂变化，我们要走一条更高水平的自力更生之路，实施更高水平的改革开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”

　　位于广东省的中山港港区内，拖车快速通过，堆场高效操作，数以万计的集装箱正被有序地吊运上船，发往全球各地。这些高高叠起的集装箱内，有冰箱、微波炉等智能家电，也有智能产品电子元件等。它们共同演绎着中国产品走向世界的生动故事。

　　广东省佛山市顺德区格兰仕厂区，一派繁忙景象，100多个货柜正被运往港口。“今年一季度，自主品牌出口增长超过30%，目前订单排到了6月份。”格兰仕集团董事长兼总裁梁昭贤说，把坚持高质量发展作为动力源，企业有信心应对挑战，实现全年稳定增长。

　　以前，珠三角家电长期以贴牌生产为主。“格兰仕开启了自主创新高质量发展转型，从出口产品品类上入手，走自主创新自主品牌国际化道路。”梁昭贤介绍，继2020年上半年增资建成年配套1100万台高端家电的智能制造基地后，格兰仕进一步在芯片、边缘计算、智能工厂等方面加快创新提速。目前，集团高端智能家电已经搭载了自主研发设计的芯片。

　　作为国家制造业转型升级综合改革试点城市，佛山市以高端产品、渠道搭建、属地化经营等为重心，立足技术、品牌、全球性销售渠道，走出了从“产品与规模”到“品牌与创新”的“出海”新路径。碧桂园旗下的千玺机器人集团成为北京冬奥会餐饮服务的前端一线，助力智慧餐厅自动化、可视化、高效化配餐；科达洁能的智能化生产线实现提质增效，拓展了陶瓷等产品的市场空间……佛山市先进制造业增加值占规模以上工业增加值的比重，由2012年的33.3%提升至2021年的49.4%，智能家电、智能装备、智能穿戴等产业份额不断攀升。

　　今年一季度，佛山市地区生产总值达2742.13亿元，增长5.1%，增速处于珠三角前列，高于全国、广东省平均水平；规上工业实现增加值1282.53亿元，增长8.0%；百强企业实现增加值587.95亿元，增长12.9%；先进制造业、高技术制造业增势较好，分别增长9.8%、13.1%。“这是建立在高基数、高质量之上的稳增长，为佛山市实现全年经济稳增长夯实了基础、赢得了主动。”广东省社科院经济学研究员丁力说。

　　面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，佛山市坚持稳字当头、稳中求进，打出了稳增长的组合拳。今年年初，佛山市出台了稳增长27条措施，有效对冲了外部因素影响和经济下行压力。克服疫情影响，佛山市千方百计帮助工业企业解决用工、用气、物流运输等突出问题，全力确保企业正常生产经营。

　　面对当前形势，广东省出台“预制菜十条”“服务业若干措施”“稳工业32条”“助企25条”，坚持以高质量发展激发经济活力，努力做到“稳增长”，同时坚持“稳字当头，稳中求进”思路，提早谋划、布局、落子、建设，将应对短期困难和培育长期动能结合起来，实现经济的行稳致远。

　　“我们正在抓紧研究起草关于加快培育优质企业、打造世界一流企业群的实施意见。”广东省工信厅相关负责人介绍，广东省将结合国家对于制造业企业高质量发展的有关要求，积极谋划培育发展优质企业的政策，进一步激发市场主体活力，推动优质企业数量规模和质量效益迈上新台阶，加快培育形成“链主”企业引领、单项冠军攻坚、“专精特新”企业筑基的世界一流企业群，构建起完善的大中小企业融通创新发展产业生态，为打造世界级产业集群提供基础支撑。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月08日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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