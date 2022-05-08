一季度完成农村供水工程建设投资154亿元
规模化供水工程年内预计覆盖54%农村人口
2022年05月08日05:22 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月7日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：今年一季度，我国完成农村供水工程建设投资154亿元，提升了429万农村人口供水保障水平。今年底农村自来水普及率预计可达85%，规模化供水工程覆盖农村人口的比例预计可达54%。
一季度，水利部门持续做好农村供水工程维修养护。今年，水利部会同财政部安排农村供水工程维修养护中央补助资金30.69亿元，较2021年增加9.6%。针对早期老化失修、建设标准低、管网漏损率高、冬季管网易冻损的农村供水工程与管网，以及各渠道反映的农村供水问题，各级水利部门优先安排实施，确保农村供水工程长效稳定发挥效益。据统计，今年一季度，各地累计完成农村供水工程维修养护资金3.69亿元，维修养护农村供水工程0.94万处，服务农村人口1958万人。
此外，水利部会同生态环境部、国家卫生健康委持续推进水源保护、净化消毒和水质检测监测，不断提升水质保障水平。
《 人民日报 》（ 2022年05月08日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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