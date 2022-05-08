原标题：浙商银行爱心抗疫捐助：50万只口罩 5万套隔离衣 1万套抗疫包 一周内抵沪

当前正处于上海疫情防控的吃劲阶段，浙商银行积极响应政府号召，为抗疫输送一己之力，第一时间驰援守“沪”。通过金融资源倾斜、抗疫物资捐赠、送食物药品上门等，解决在沪居民愁难急盼问题，助力复工复产、物流畅通，在抗疫的春天感受浙银人与客户携手创造的温暖与力量。

城城接力 捐赠物资一周抵沪

这个五一假期，一批浙银人异常忙碌——50万只口罩、5万套隔离衣、1万套抗疫包，浙商银行以最快速度将一批批价值近120万元的抗疫捐助物资直送上海137个社区。在总行指挥协调下，上海、绍兴、台州三地分行联动，携手优质企业，生产线开足马力，物资刚下生产线便马不停蹄打包、装车、顺丰直运，连夜抵沪，一些居家办公的浙商银行人自告奋勇担当社区“接应人”，确保物资进社区进小区，送到真正需要的基层防疫人员和居民手中。

4月29日 台州 19:50

5万套一次性隔离衣的供货有着落了！

这一刻，台州分行员工王婷，心里石头总算落了地！

浙江台州分行接棒5万套隔离衣的供应任务，可要在短时间内找到5万件的厂商，过程一波三折。“一开始联系一家天台头部企业，偏遇当地本土疫情，物流全断”“又紧急找黄岩一家防疫物资定点生产厂家，对方说4万套刚被别家订走……”王婷说，最后分行找到了临海一家厂商，主厂区在湖南长沙，“厂家本来要求我们先付款，听说是爱心捐赠，允许我们节后付款！”

王婷把女儿送去了外公外婆家，专心盯着厂商的出货进度……5万套一次性隔离衣的裁、缝、装火热进行。

4月30日 上海 13:56

跨省双异地+沪市“多支线” “一条龙”物流方案急落地

货物从绍兴、长沙送到上海不难，到达上海集散中心后再次转运分发至137多个社区，才是最大考验——受疫情影响，上海分行联系多家物流，都无法做到“一条龙”覆盖，“方案议到凌晨，结果又发现行不通……”4月30日上午，上海分行与顺丰接洽，终于得知其可以完成绍兴、长沙双异地“干线”承运+上海本地多“支线”配送！双方人员顾不上五一休假，一一核对物品各类、体积、重量、具体起运地、联系人，派送地址等细节，确保137个小区精准送达！

5月4日 绍兴 15:20

50万个口罩+1万套抗疫包 新鲜出炉即将发车

为上海137个社区提供1万套抗疫物资包（内含消毒喷雾、医用退热贴、消毒棉球等）和50万个医用口罩等8种物资——绍兴分行“接棒”的任务，工期紧、时间短！

“振德医疗用品公司是上市公司，我行授信客户，2020年疫情期间我行通过授信为企业纾困，企业对我行印象很好，这次我们越城支行老行长亲自去拜访企业董事长，对方直接拍板，说一定要帮我们！”绍兴分行员工张峰成了大忙人，企业工会特地向工人们做出动员，节日加班加点生产捐赠物资。“原本要5月5日交付，结果提前交付！”

5月5日 上海 7:43分

跨越200公里 顺丰载着首批物资抵达上海

在总分行密切协同下，浙商银行捐助的抗疫物资由顺丰承运，跨越200公里从浙江绍兴运抵上海！由于上海当地员工大多居家办公，无法外出，物资抵沪后，各环节的推进完全依靠线上相互远程协调。在多地分行及生产厂商的协助下，所有外包装箱上均醒目贴示相关信息，由顺丰按照清单、对接各居委书记，确保物资精准、及时配送到位！

5月5日 上海 10:30

137个小区 陆续收到物资

抗疫物资开始陆续派送，覆盖浙商银行上海各营业网点周边137个小区。

守“沪”大考 浙商银行一直在行动

上海本轮疫情发生以来，防控形势始终紧紧牵动着浙商银行的心。为力保金融服务不断档，上海分行3月以来累计发放各类贷款超过112亿元，持续为疫情防控注入金融活水，力所能及化解“菜篮子”“米袋子”“药罐子”等周边居民愁难急盼问题。

4月初，上海分行通过积极协调，联系上一家可上门送货的供应商，急采蔬菜、猪肉、油等生活保障物资，送上100份保供礼包。4月中旬起，不少客户家中常用药物告急，难点在于配药、送药，其中普陀支行理财经理郭燕飞了解到客户王老不仅家中食物紧缺，自身还有基础病，无法配药。郭燕飞立即联络医生为王老线上诊疗，同时查找客户附近营业的药房，安排跑腿快递及时送药。因为王老夫妇不懂手机团购，郭燕飞特地加入客户小区的团购群“代购”，二老感动不已。

孤举者难起，众行者易趋。截至目前，该分行累计已有1200多人次参与社区志愿者工作，上海分行以实际行动缔结与群众的血脉联系，守望相助，共克时艰。

(责编：董童、李源)