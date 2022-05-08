原标题：西北地区东部华北西部等地有较强降水

据中央气象台网站消息，8日，甘肃东南部、陕西、山西等地有明显降水，其中，陕西大部、山西中南部等地有中到大雨。8日夜间起，四川盆地西部和南部有大到暴雨，贵州西部和南部、广西、湖南、江西等地将有分散性强降水，局地有大到暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气。9日至13日，西南地区东部、江南西部和南部、华南地区将有强降水过程。

10日至12日，我国北方地区将有一次较强冷空气活动，西北、内蒙古、东北、华北大部地区降温4～8℃，局地10℃以上，并伴有4～6级偏北风，阵风7～9级。西北地区、华北、内蒙古、东北地区等地有小到中雨或雷阵雨，局地大雨。

未来三天具体预报

5月8日08时至9日08时，甘肃南部、陕西大部、山西中南部、四川盆地大部、贵州大部、湖南南部、江西中北部、广西西部和北部、云南东部和南部等地的部分地区有中到大雨，其中，四川盆地西南部、贵州西南部等地的部分地区有暴雨(50～80毫米)。新疆北部和东部等地的部分地区有4～6级风。

5月9日08时至10日08时，重庆中南部、贵州大部、湖北南部、湖南、江西大部、广西北部、广东北部及云南南部等地部分地区有中到大雨，其中，贵州东南部、广西北部、湖南中部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～120毫米)。内蒙古大部、青海北部等地部分地区有4～6级风。

5月10日08时至11日08时，贵州西部和南部、湖南南部、江西、浙江大部、福建大部、广东及云南西南部等地的部分地区有中到大雨，其中，广西东部、广东中北部、湖南东南部、江西东部、浙江西南部、福建西北部等地部分地区有暴雨或大暴雨(100～150毫米)。黑龙江西南部部分地区有4～5级风。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)