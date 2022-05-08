原标题：政策组合拳鼓励汽车消费 “持币待购”的市民积极选车

昨日，广州市发放亿元消费券。通过银联刷卡，购买指定车型的消费者，可获价值1000元的消费券包和200元～500元不等的回馈券。

其实，就在前一天，广州市交通运输局发布通告，5月与6月，广州市额外再增加3万个节能车增量指标；五一前夕，广东省印发进一步促进消费若干措施，其中提到，在省内购买“以旧换新”推广车型新车并在省内上牌的，给予3000元/辆～10000元/辆不等的补贴。接连推出的鼓励消费的政策“组合拳”，在本地汽车市场激起强烈反响。

“有关购车消费券政策的信息已通过OA传达到各店，集团大概有26家广州本地的汽车4S店受惠，消费者在这些店购买指定车型，可领到消费券。”广物汽贸相关负责人告诉记者，终端门店正在积极准备，迎接促销活动。

昨日下午，记者在广汽本田一家门店留意到，工作人员刚打印好与汽车消费券发放有关的宣传单张，正张贴在几台混合动力新车旁。销售主管梁先生告诉记者，他们接下来还将制作更醒目的宣传物料，让到店市民都能“第一时间看见”。

当前，在促进车辆节能减排、引导市民购买节能环保车辆的政策导向上，政府方面接连放出“大招”。广州市交通运输局发布的《广州市交通运输局关于临时调整节能车增量指标配置额度和申请条件的通告》明确，2022年5月到6月，额外增加3万个节能车增量指标配置额度，非广州户籍消费者参与节能车摇号，没有社保限制。目前，广州全年节能车增量指标已增加至6.8万个。

指标增多的同时，购车花费也更“省”了。根据此次广州市派发的汽车消费券的使用说明，从5月11日至5月30日，消费者在参与活动的汽车销售门店的指定消费终端，通过银联卡刷卡方式支付购车款或预订款达2万元以上，次日可在云闪付APP获赠价值1000元的消费券包，参与活动的汽车需为裸车单价不低于8万元的新能源新车或“国六”标准排量新车。

近来，广州本地各汽车品牌围绕新补贴政策、节能车指标增量等不断加大宣传，新政策吸引不少原本“持币待购”的市民前来看车。“此前听闻我们想换购的一款新能源汽车上调了7500多元，我和太太还在观望呢，现在不用犹豫了。”家住天河的工程师杨先生告诉记者，“算了一下，补贴和消费券叠加有近9000元，刚跟汽车销售约好，准备这个月就拿下了。”

广州市汽车服务业协会秘书长王晓丹指出，在当前全球疫情反复、供应链紧张的大环境影响下，广州能从政府层面及时推出相关鼓励政策，对广州汽车市场消费信心有很好的提振作用，也能有效拉动消费。她期待“能持续出台更多汽车消费鼓励政策，助力整个产业的恢复”。(全媒体记者邓莉)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)