原标题：房地产信贷风险总体可控

近日召开的中共中央政治局会议强调，要有效管控重点风险，守住不发生系统性风险底线。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展。

当前，受个别大型房地产企业风险显性化影响，房地产信贷风险有所抬升。近期披露的上市银行年报显示，截至2021年12月末，五大国有银行的房地产不良贷款余额均较上年末有所增加，且部分银行增幅较大。多家银行负责人表示，当前的风险属于局部性、阶段性，房地产信贷风险总体可控。

多重因素致不良上升

数据显示，截至2021年12月末，五大行房地产不良贷款余额较上年末均有所增加，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行的房地产不良贷款率分别为4.79%、3.39%、5.05%、1.85%，分别较上年末上升2.47个、1.58个、0.37个和0.54个百分点。

“在加快构建新发展格局进程中，局部领域、个别客户的风险释放难以避免。”建行首席风险官程远国表示，局部风险不会影响房地产行业平稳健康发展。

首先，房地产贷款占比已降至低位。“工行房地产贷款占比已降至6.5%，房地产信贷风险不会对全行的资产质量产生重大影响。”工行副行长张文武说。

其次，风险抵补准备已较为充分。截至今年一季度末，银行业金融机构拨备覆盖率为199.5%。也就是说，如果出现1元不良贷款，银行已准备好1.995元来对冲，部分上市银行的拨备覆盖率高达300%以上。

信贷风险之所以上升，根源在于个别大型房企的风险显性化。2021年下半年以来，部分房企利润下滑、资金链趋紧、债务违约频发。今年3月份，个别房企甚至无法如约披露年报。“少数风险大户贷款劣变，导致房地产开发贷款风险上升。”张文武说。因房企出险，部分银行又收缩了信贷，一定程度上加剧了房企的经营困难，进一步抬升了风险。

对于银行的短期过激反应，监管部门已及时纠偏，目前房地产开发贷款已逐步恢复平稳。与2021年四季度相比，今年一季度全国房地产开发贷款月均多增约1500亿元。

此外，银行不良贷款认定标准愈发严格，也抬高了风险数据。记者从多地银保监局获悉，为确保风险真实、全面暴露，多地不良贷款认定标准已从“逾期90天计入不良”变为“逾期60天计入不良”，有些银行已将逾期30天的贷款计入不良。受此影响，此前部分被掩盖的风险浮出水面，房地产不良贷款数据有所上升。

个人住房贷款风险较低

目前，我国个人住房贷款余额约46万亿元。个人住房贷款的期限较长，多为20年甚至30年。虽然贷款期限长，但我国个人住房贷款的信贷风险却较低，不良贷款率长期维持在0.3%左右。

“个人住房贷款的还款来源主要是借款人的每月收入，因此，资产质量与就业、收入密切相关，受房价波动的影响反而较小，这是我国与很多国家的不同之处。”央行金融市场司司长邹澜说。

“从大型银行2020年初的实践看，疫情初期，个人住房贷款不良率一度由0.29%上升至0.37%。”邹澜说，延期还款政策实施后，贷款质量总体保持稳定；随着疫情缓解，居民收入逐步恢复，贷款偿还也很快恢复正常。截至2020年12月末，个人住房贷款不良率已回到0.29%的水平。

当前，受国内疫情多点散发影响，部分居民收入出现波动，可能无法按时偿还房贷。对此，国有行与股份行、城商行等多家金融机构已明确表示，满足条件的客户可申请房贷延期还款。

风险化解不能松劲

房地产信贷风险虽总体可控，但风险防范与化解工作须臾不可松懈。“防控要更加主动。”中国银行风险总监刘坚东说，部分房企的经营状况仍存不确定性。

“缓解房企资金链紧张需供给端、需求端协同发力。”国家金融与发展实验室副主任曾刚说，从供给端看，房地产开发贷款已基本恢复平稳，银行贷款的恢复正加快到位；从需求端看，多地银行已下调房贷利率，购房者的需求逐步释放，将有助房地产市场整体企稳。

化解风险的有效途径之一，是在市场化、法治化的前提下，推动房企之间开展并购。“国内优质房企对此项工作高度重视，已开展大批尽职调查，后续相信会取得明显成效。”兴业银行风险管理部总经理邹积敏说。

此前，中国人民银行、中国银保监会联合印发《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，鼓励金融机构以市场化方式支持风险化解、行业出清。记者获悉，多家银行已安排专项额度，正稳妥有序开展并购贷款业务，推动足值项目与问题开发商脱钩，在“保交楼”中降低风险隐患。

郭子源

(责编：杨虞波罗、李楠桦)