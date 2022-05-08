原标题：消费券返场撬动大市场

自4月28日起，深圳通过美团、京东平台，向深圳消费者陆续发放5亿元消费券，种类包括餐饮堂食、餐饮外卖、景区门票、酒店民宿、健身行业等，以促进各类消费有序恢复。

4月28日中午12点，首轮消费券正式在美团、大众点评开抢；美食消费券满500减200元仅用3秒便被一抢而空，满200减80元用时11秒抢完。美团公司副总裁张宏伟介绍，美团发放的首轮75万张“乐购深圳”消费券，已全数被领取完毕。截至5月3日，通过此次消费券发放带来的交易金额已超过3000万元。

“抢券速度体现了深圳市民的消费热情，对‘五一’小长假线下消费复苏也有着极大带动作用。”张宏伟表示，疫情防控常态化下，深圳消费券的发放促进了新型消费发展，加快了线上线下消费有机融合。

相较以往消费券模式，此次深圳外卖类消费券面向深圳全部商户，没有商户门槛限制，为商家带来了实实在在的营业收入增长。在深圳市龙岗区，“90后”年轻人陈俊栋开了一家社区烧烤店，主营晚餐和宵夜。陈俊栋表示，仅4月28日首轮消费券发放当晚，店里夜宵外卖订单量环比就增长近20%。

不仅如此，5月1日起，深圳还启动了消费电子和家电购置补贴活动，拿出1亿元鼓励市民购买消费电子和家用电器产品。据深圳市零售商业行业协会统计，4月30日至5月3日，深圳消费电子和家电行业销售额同比增长32%，各大零售门店总体客流同比增长41%。

哈尔滨工业大学（深圳）二十一世纪中国研究中心研究员李想表示，发放消费券不仅能有效激发广大市民消费热情，还是为中小企业和个体工商户纾困解难的方式之一。在政策与市场协同下，借助互联网平台的资源匹配与共享创新等优势，能有效释放深圳消费市场活力，促进消费扩容提质。

石家庄：拓宽领域挖潜力

本报记者 王胜强

刚刚过去的“五一”假期，得益于惠民消费券发放，河北省石家庄市各商业综合体、特色步行街、文体场馆和景区迎来大批持券消费市民，消费市场人气持续攀升，彰显出蓬勃活力。

“我每天都定好上午10点的闹钟，打开云闪付、翼支付等平台抢消费券，这些消费券能用于购物、加油、餐饮、游玩，实惠可不小！”“五一”期间，在手机上抢各类消费券成了市民任燕飞每天必做的事情。

“石家庄本轮共发放消费券1.04亿元，主要目的就是进一步活跃消费市场，让市民得到实实在在的实惠！”石家庄市商务局副局长杜铁行说，石家庄本次消费券发放采取市县政府联动，除了市政府发放外，裕华区、井陉矿区、赞皇县、行唐县等县（市、区）也配套发放，各企业在做好各项疫情防控措施的基础上踊跃参与活动，同步开展让利、优惠、赠送等各类促销活动，为广大消费者提供放心、舒心、实惠的消费体验。

记者在石家庄北国超市谈固店走访时看到，结账市民基本都使用了惠民消费券，除卖场醒目位置贴有消费券使用说明外，工作人员还会主动提醒顾客使用消费券。

“惠民消费券的发放，刺激了市民的购买欲望，点燃了消费热情，我们也积极将政府的惠民举措传递给广大顾客，为消费者争取最大优惠。”石家庄北国人百集团有限责任公司业务管理部负责人冯立峰表示，为了响应本次活动，集团专门向消费者发放了优惠券、夜经济补贴等福利，所有门店还开展多种多样的优惠促销活动，旗下卖场客流量和销售额均大幅提升。

杜铁行说，相比之前，石家庄此次发放的消费券不但总金额高、品类丰富、参与企业多，而且还从餐饮、百货、商超等日常高频零售消费领域向文旅、体育等消费领域延展，对深挖城市消费潜力、拉动县域和农村消费具有重要的推动作用，满足了消费者多元化的消费需求。

福州：线上线下相结合

本报记者 薛志伟

“活动开始不到2分钟，30万张消费券已被广大市民领取，领券金额占比75%。4月30日上午9时，所有消费券已全部被领完。”福建省福州市商务局流通业发展处处长陈昕介绍，截至5月4日晚，首期商贸消费券核销率已超过70%。

“五一”假期前夕，福州市推出促消费活动，通过云闪付App发放900万元商贸消费券，商贸消费券适用范围覆盖福州市“家装家电、百货商超、餐饮美食、文娱旅游”等消费领域的重点商家，以及朴朴、永辉生活等主要电商平台。

在消费券拉动下，“五一”期间，福州重点商圈、大型超市、景区、餐饮店迎来了不少使用消费券的市民。福建永辉超市有限公司福州市晋安区东二环泰禾店行政主管庄宗震告诉记者，得益于商贸消费券发放等举措，“五一”期间，永辉超市客流量显著增长，销售额也大幅提升。“超市平时日营业收入大概在8万元左右，小长假5天，营业收入达到130万元。”

“福州市启动促消费活动，有助于商贸、文旅等市场经营主体加快恢复经营。”陈昕表示，受疫情影响，一段时间以来福州消费市场受到一定冲击，为全面提振消费市场，福州市自4月28日至10月31日开展“惠聚榕城·福见商旅”促消费活动，活动期间将发放总额1.2亿元的商旅消费券，并组织开展千场线上线下促消费活动。

在福建师范大学经济学院教授黄茂兴看来，福州市采取发放商贸消费券，组织商圈、企业、银行、景区开展线上线下商旅促消费活动，有助于刺激消费市场，对推动福建消费市场回暖有积极作用。

据不完全统计，“五一”期间，福州市商圈、步行街、住餐企业、连锁超市等重点商贸企业已开展线下促消费活动近600场，吸引客流超850万人次，拉动销售额超6亿元；政、银、企通过买赠、满减、线上领取等方式共发放各类消费（优惠）券超4亿元。

本报记者 杨阳腾

(责编：杨虞波罗、李楠桦)