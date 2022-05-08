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便民办税促进农牧民工返乡再就业

2022年05月08日08:55 | 来源：《工人日报》
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原标题：便民办税促进农牧民工返乡再就业

五月繁花，位于内蒙古自治区达茂旗西大井村的创佳农牧业专业合作社里呈现出一片热火朝天的景象，国家税务总局达尔罕茂明安联合旗税务局的便民办税春风吹到了田间地头和牛羊圈旁，为合作社的社员们带来了税惠红利好消息。

为帮助合作社更好的发展，增加农牧民工就业机会，结合税务部门2022年便民办税春风行动具体要求，达茂旗税务部门送政策上门，深入农牧区进行走访宣传，针对广大乡亲们关注的涉农税惠政策、线上缴纳社保费指引、电子发票使用以及最新的银税互动贷款政策，为农牧民工开展精细化辅导，切实解决合作社生产经营过程遇到的涉税难题，提示防范涉税风险。

后续，该局将继续深入开展便民办税春风行动，切实为农牧民工排忧解难。（李文健 钱晶 任志东）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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