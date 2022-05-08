原标题：七张全球产业研究图谱发布

日前，由清华大学全球产业研究院主办的《全球产业研究图谱（2022）》发布会通过网络播出的形式举办。

清华大学全球产业研究院首席专家何志毅教授在发布会上详细介绍了《全球产业领军企业分布图谱》《中国产业领军企业图谱》《中美产业领军企业比较图谱》 《中美高市值企业分布图谱》《中美产业主要指标比较图谱》《中美产业综合比较系数图谱》《中国上市公司全球分布图谱》等7张图谱的研究成果。

国家经济的支柱是产业，产业的支柱是领军企业，本次发布会重点发布了全球158个产业的632家领军企业以及中国150个产业的584家领军企业，这些企业可以被形象的比喻为全球产业奥运会和中国产业全运会获奖企业。研究结果显示，中国在全球产业综合竞争中，稳居世界第二。

本次发布的7张图谱共有20903条数据和信息，对中国产业在全球格局下的状况进行了全景式的分析，具有全球化、全产业、大数据的特点，为全球产业分析、中美产业比较提供了一种创新的研究方法和视角，可广泛应用于产业政策研究、战略规划、投资布局、资源配置、科研教学等领域。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)