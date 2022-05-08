原标题：数字经济时代，数据安全关乎国家安全

近年来，数字经济正在成为一股关键力量，在重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局中起到关键作用。数据要素作为数字经济深化发展的核心引擎，数据安全也成为事关国家安全和经济社会发展的重大议题。

数据是国家基础性战略资源，没有数据安全就没有国家安全。发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用，加快形成以创新为主要引领和支撑的数字经济，更好服务我国经济社会发展，完善数据安全治理体系，以安全保发展、以发展促安全。

然而，数据安全作为新兴产业，从发展规律来看，产业发展初期面临制度体系、技术和管理体系、产品体系、标准体系、人才体系、评价体系、生态体系等不完备的问题，对产业及企业发展形成诸多制约。

当前，我国互联网行业蓬勃发展，消费互联网、工业互联网等细分领域正面临转型升级的历史机遇。国盛证券的研究报告认为，仅满足用户能使用互联网提供的各种服务的时代已经结束，互联网消费升级时代已经来临，那就是在为用户提供互联网服务的同时一定要重点解决隐私保护问题，让用户放心使用互联网服务提供商所提供的服务。

数据脱敏便是该领域重要的业务模式之一。数据脱敏是指对某些敏感信息通过脱敏规则进行数据的变形，实现敏感隐私数据的可靠保护。在涉及客户隐私数据或者一些商业性敏感数据时，在不违反系统规则的前提下，对真实数据进行改造并供测试使用，如身份证号、手机号、卡号和客户号等重要个人信息都需要进行数据脱敏。

随着数字化进程不断加快，API在应用环境中变得越来越普遍，人们享受线上便利生活的背后是成千上万个API在支撑，带来的数据量比以往任何时候都要多且更复杂多样。传统基于数据统计的API管理技术方案有其局限性，沉淀数据和分析经验的同时，不断探索与应用新生代前沿技术是安全产品必经的技术路径。选择基于黑产情报的深入研究建立业务风险感知的基线，多年的研究验证了这是一条具有独特风险感知能力的技术方案;图数据库、图算法、NLP、异常检测等前沿技术，在应用领域找到了用武之地。

永安在线王健表示，API的安全，或者说企业数据资产的安全，不是依靠任何一个单一的产品就能彻底解决的，市场上也没有能够一劳永逸的产品。攻防对抗是漫长的的路径，有独特的价值和独特的方式，将多种在逻辑关系上关联的安全产品形成互补增益，才是科学的思考方式。

数据这一新的资源，只有在交换流动中才能释放出更大的价值，这已经成为各行业的基本共识。而如何对重要数据进行有效保护，就成为整个共享交换场景中的关键。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)