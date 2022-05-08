原标题：CBD数智机器人1秒查询8种防疫信息

刷一下身份证，立刻就能显示健康码、核酸、疫苗接种等8种信息，这样的数智机器人应用在了CBD地区的写字楼。这是记者从北京CBD管委会获悉的。

东三环外，阳光金融中心的一楼大堂里，数智安全服务机器人已上岗两天了。进出楼宇的人员只需扫证件或扫脸，就能在1秒内完成身份识别，实现智能测温、健康宝查验、疫苗接种情况、核酸是否满足48小时内、行程码等8个重要环节的查验及登记工作。

CBD管委会相关负责人介绍，楼宇和企业都在倡导居家办公，“五一”节后，进出楼宇的人明显减少了。但仍有些岗位必须到岗，数智安全服务机器人的使用让通行效率提高了很多。目前，这种新设备在北京CBD范围内的楼宇和商圈，已基本实现全覆盖。

通行效率和安全性提升的同时，机器人还能联通系统自动建立台账，帮助楼宇、企业落实“四方责任”。“设备的数据是实时联网并且不可篡改的，还能避免人工漏检等问题。”研发方睿家科技的CEO丁斌说，不仅是身份证，护照、港澳通行证等证件，机器人也能顺利识别。

CBD各商务楼宇也采取多种手段，全方位做好疫情防控工作。正大中心采用UV杀菌功能的空气净化系统，对楼宇内空气进行全方位杀菌净化；北京银泰中心投入智能消毒扫地机器人，每天5次对大堂进行循环雾化消毒，喷洒无色无味季铵盐消毒剂，防范病毒入侵；国贸中心采用了绿色环保的“纳米光触媒杀菌涂层”，应用于电梯轿厢、扶手等，有效杀菌，保障楼宇与人员安全。(记者 朱松梅 通讯员 赵雷)

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