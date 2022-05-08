原标题：新华述评：坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通

中共中央政治局4月29日召开会议强调，要坚持全国一盘棋，确保交通物流畅通，确保重点产业链供应链、抗疫保供企业、关键基础设施正常运转。

交通物流是现代经济的经脉、民生保障的重要支撑，也是当前统筹疫情防控和经济社会发展的极为重要的一环。全面贯彻落实这次重要会议的部署，各方面迅速建立周密联动工作机制，千方百计打通堵点、畅通循环，努力实现“民生要托底、货运要畅通、产业要循环”。

打通大动脉，保障交通骨干网络高效运行

嘉西收费站，沈海高速公路北向进入上海的重要一站。

5月3日凌晨，这里依然灯火通明、车灯闪烁，南来北往的大货车一辆接着一辆。工作人员仔细查看司乘人员的“电子通行证”“核酸检测报告”等信息。

公路承担着全社会70%以上的货运量和客运量，疏通支撑经济社会发展的“大动脉”刻不容缓。

4月23日，上海市商务委员会发布办理《重点物资运输车辆通行证》的通知，圆通、中通、极兔等快递公司相继申领到《重点物资运输车辆通行证》。

这得益于近期一系列保障物流畅通的部署安排。

4月18日，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议部署十项重要举措，要求足量发放使用全国统一通行证，不得以等待核酸结果为由限制通行。

截至4月底，全国24个省份启用了全国统一式样的通行证。交通运输部在上海及周边地区启用3个应急物资中转站，全力保障抗疫物资、民生物资、重点供应链产业链企业生产物资运输。同时，交通运输部、公安部等部门加强统筹调度，督促指导各地科学规范设置公路防疫检查点、分类精准实施通行管控、完善货车司机服务保障，做好医疗、民生、能源、农资等重点物资运输保障工作。

交通运输部最新数据显示，截至5月4日24时，全国临时关闭的高速公路收费站和关停服务区已全部清零。各省份高速公路无临时关闭收费站。

“相比4月初，当前全国干线公路大动脉基本打通，运力运量指标持续向好，上海等重点地区物流保通保畅逐步好转，过度防控问题整改取得初步成效，全国物流不通畅的问题逐步改善。”交通运输部政策研究室副主任舒驰说。

畅通微循环，全力打通“最后一百米”

畅通微循环，让物流“活起来”，特别是要全力打通“最后一百米”。

——财政、金融等政策定向为交通物流行业企业纾困。

5月1日至年底，对符合条件的快递收派收入免征增值税；加大融资担保支持力度；缓解特殊困难企业社保费负担……

近期，财政部联合相关部门出台九大政策措施，助力物流行业保通保畅，促进产业链供应链稳定；央行、外汇局提出“支持货运物流畅通和产业链供应链稳定循环”；银保监会发布《关于金融支持货运物流保通保畅工作的通知》，支持货运物流的金融举措渐次落地。

——充分调动物流配送力量，强化生产生活物资保障。

上海快递业复工复产工作积极有序推进。包括“三通一达”、顺丰、德邦、极兔等快递物流公司均被纳入青浦区的复工复产“白名单”。

安徽在现有基础上，依托交通、接卸、中转、仓储等设施条件较好的物流园区，再布局一批中转站。

北京建立“白名单”机制，帮助生鲜电商解决配送人员健康宝“弹窗”问题，保障末端配送运力。

——运用科技手段，夯实基层力量。

在广东、上海等地区，智能无人配送车深入疫情管控区域一线，为辖区内居民提供无接触物资配送和寄递服务。美团、京东等平台也紧急调配无人车上路配送。

基层组织也在发挥重要作用。辽宁建立“四个一”末端配送模式，安排专人负责一栋楼、建立一个微信群、每天问一次居民的需求、每天协助接收一次商品，提高生活必需品入户效率。

清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜表示，打通大动脉、畅通微循环，要调动和发挥各方面积极性，更好地运用新技术、更好地分配物流队伍、更高效进行调度。

强链稳链，确保重点企业、关键设施运行

制作、封装、测试……连日来，在华润微电子重庆园区，每天有数百万个集成电路芯片源源不断产出，发往产业下游企业。

公司副总经理庄恒前说，企业大量原材料来自长三角地区。自政府部门积极推动“白名单”企业复工复产后，他们企业生产逐步恢复正常。

从中央到地方，一套保畅稳链纾困“组合拳”，为企业复工复产按下“加速键”：

国家发展改革委等部门派出前方工作组靠前指挥，“一企一策”为重点企业制定复工复产流程；

工信部先后分四批确定1624家重点企业，指导17个省份建立了地方层面的重点企业“白名单”，搭建重点产业链供应链协调平台；

长三角三省一市进一步优化供应链保供“白名单”，推动跨省市名单共享和双向互认……

工业和信息化部副部长辛国斌表示，稳住工业增长，要把畅通产业链供应链作为首要任务。各地要落实落细重点产业链供应链企业“白名单”制度，保障重点企业稳定生产，着力打通堵点卡点。

一系列措施作用下，4月中旬以来，工业经济逐步显现出企稳向好的迹象。4月第二周起，工业用电量连续两周降幅收窄，手机信令监测的工业集聚区用工指数也趋稳回升。

“下一步，将针对突出困难加大纾困保障力度，着力打通产业链供应链堵点卡点，促进工业经济平稳运行和提质升级，努力实现一、二季度平稳接续。”国家发展改革委副主任赵辰昕表示。（新华社记者齐中熙、叶昊鸣、周圆、严赋憬）

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