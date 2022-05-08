原标题：北京构建“轨道上的都市生活” 到2025年智慧道路超300公里

“十四五”时期，北京将强化轨道线网与城市空间、城市功能、市民出行及由此延伸的增值服务之间的融合，健全“轨道+土地”模式，构建“轨道上的都市生活”。到2025年，轨道交通(含市郊铁路)总里程力争达到约1600公里。同时，将提升交通智慧化水平，打造“智慧地铁”“智慧公交”“智慧停车”“智慧道路”示范工程，到2025年智慧道路总里程超过300公里。

今天，北京市交通委表示，《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》(以下简称《规划》)正式出台，确立了“国际连接高标准、区域协同高效率、服务首都高水平、行业发展高质量、综合治理高效能”五大战略目标，擘画出“十四五”时期北京交通发展“新蓝图”。

《规划》共安排11项重点任务，围绕“优化供给”，提升轨道交通、地面公交、慢行交通和道路系统供给能力；围绕“调控需求”，从源头、方式、时间、空间多维度调控交通需求；围绕“强化治理”，推进治理体系和治理能力现代化，并体现“综合、绿色、安全、智能”交通方面内容。

推进轨道交通高质量融合发展

《规划》以高质量网络化运营服务为目标，坚持轨道交通新线建设和既有线改造提升并重。推进昌平线、亦庄线等城市轨道交通郊区线提速改造，加快市域快线建设和城市副中心线、东北环线等市郊铁路改造，构建全域快速轨道网。提升城市轨道交通与市郊铁路融合度，实现“一套体系、一网运营、一票通行、一站安检”。强化轨道线网与城市空间、城市功能、市民出行及由此延伸的增值服务之间的融合，健全“轨道+土地”模式，构建“轨道上的都市生活”。到2025年，轨道交通(含市郊铁路)总里程力争达到约1600公里。

推动地面公交与轨道交通融合

《规划》提出，北京将推动地面公交与轨道交通融合，促进两者功能融合、线网融合、站点融合、运营融合，持续优化地面公交线网，减少长、大线及其与轨道重复线路，增加接驳微循环线路。统筹公交和轨道站点规划，形成疏密有致、互为补充的站点布局，提升站点覆盖率，缩短两网车站之间换乘距离，实现公交和轨道服务“一张网”。到2025年，地面公交干线准点率达85%。

建设步行和自行车友好城市

《规划》提出，北京将持续优化慢行出行环境，构建广泛覆盖、连续安全、环境友好、彰显文化的步行和自行车网络体系。加强道路慢行系统与园林绿道、滨水道路三网融合。优先保障慢行路权，打通慢行交通线路堵点、断点。实施路口精细化设计，推动慢行友好化改造。

加大道路设施补短板力度

《规划》提出，北京将着力打通断头、消除瓶颈、优化结构，推进京雄高速、京密快速路等道路建设，支撑重点区域发展。结合城市更新、枢纽配套、片区开发大力建设次支路，加强代征道路移交管理，提高路网密度，推动道路系统更高水平成网。强化道路全寿命周期管理。

构建科学合理的静态交通体系

《规划》提出，北京将巩固停车改革成果，在分类施策的总体思路下，区分居住停车和出行停车，坚持区域差别化发展原则，在城市不同圈层范围采取不同的供给和管理策略，缓解居住停车压力，强化停车“以静制动”作用。

精细化调控交通需求

《规划》提出，北京将深化实施交通需求管理，以优化出行结构为目标，从源头、方式、时间和空间调控等方面综合施策、调控需求。加快推动小客车购买管理向使用管理转变，运用科技、经济、法律、行政等手段，降低小客车使用强度。强化核心区交通管控，让核心区“静”下来。

北京将推进交通运输治理体系和治理能力现代化。坚持和完善“市区联动、部门协同、社会参与”工作机制，完善“横到边、纵到底”的交通治理责任体系，促进精治、共治、法治。建立科学合理的行业标准规范体系、指标体系、统计分析体系和绩效评价体系，加强智能化统计监管与考核评价。培育交通文明，深化拓展“接诉即办”，畅通市民参与治理渠道。改善交通法治环境，建立“一业一策”、“一业一查”和“一业一评”，优化交通行业营商环境。

围绕客运“立体换乘”、货运“无缝衔接”目标，北京将提升交通运输综合服务水平。促进交通运输与邮政快递、现代物流、旅游等相关产业深度融合。

促进交通运输行业绿色发展

《规划》提出，北京将减少交通碳排放，制定实施“限油推电”调控政策，推进交通行业车辆“油换电”。按照共享充电设施理念，统筹充换电基础设施和加氢站布局建设。加强交通污染及排放治理，有效控制移动源污染。在首都功能核心区、城市副中心等区域分阶段实施低排放区、超低排放区等管控措施。

同时，北京将以实现首都交通安全、高效运转为目标，建立稳定可靠的安全保障体系。建立健全由“人、机、环、管”四大要素和“治、控、救”三道防线组成的矩阵式安全控制体系。加强隐患排查治理，强化安全基础，实现本质安全；加强隐患风险管控，强化实时动态监测，提高事故预警能力；加强抢险救援，强化突发事件应急处置，提高抢险救援能力。加强道路交通运行安全监管，降低交通事故死亡率。到2025年，力争实现道路交通事故死亡人数下降9%。

科技赋能提升交通智慧化水平

《规划》提出，北京将推动“标准统一、设施统建、数据统合”三个统筹，建设智慧交通“基础设施、数据云脑、应用场景”三大体系。夯实智慧交通基础，构建交通行业“一套码”、“一张图”、“一台账”、“一张网”、“一朵云”。建设交通治理、交管执法和出行服务云脑。打造“智慧地铁”、“智慧公交”、“智慧停车”、“智慧道路”示范工程。到2025年，智慧道路总里程超过300公里。(记者 杜燕)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)