原标题：推动氢能发展，未来投资潜力如何？

近期在国际金融论坛(IFF)2022年春季会议期间，一场主题为“气候变化下的商机——新创新与氢能产业”的专题会议吸引了来自全球能源领域的众多专家参与。许多与会专家表示，全球范围内能源转型正在加速进行，以氢能为代表的新型清洁能源将在未来社会能源供给中占有更大比例，也蕴藏着巨大的投资机遇。

本次专题会议由保尔森基金会和IFF合作举办。IFF理事、保尔森基金会副主席兼总裁戴青丽主持会议。

戴青丽表示，全球范围内，2021年气候创新融资总额达到了1650亿美元，风投和私募股权气候技术投资去年达到了创纪录的近540亿美元。

她还指出，全球绿色氢能市场在2020年达到了3亿美元，在2028年有望达到98亿美元的规模。

国家气候变化专家委员会荣誉主任、科技部原副部长刘燕华在主旨发言中指出，俄乌冲突引发的全球范围能源危机一定程度上推动了世界能源转型。

刘燕华表示，氢能是近几年新能源开发利用的热点。氢能具有规模效率便利的特点，绿色氢能近乎零排放。氢能的大规模应用将主要取决于其经济性和安全性。氢能将是非化石能源中非常具有潜力的能源。

“发展氢能有望成为中国实现‘双碳’目标的重要措施。但是目前仍处于百花齐放、百家争鸣的阶段。技术研发和产业化正在提速，这主要取决于政策、技术、市场、碳价格、金融等多种因素，还需要突破安全、运输、成本等难题。”刘燕华说。

中国产业发展促进会氢能分会会长、国家电力投资集团公司原副总经理魏锁表示，未来中国的氢能使用将有长足发展，他预计，到2030年，氢燃料电池车保有量将达到200万辆，年用氢量将达到2200万吨。到2060年，汽车保有量将会在五亿辆以上，届时燃油车将全部退出市场。在建筑领域，预计到2025年后，家庭用燃料电池热电联供系统将逐步实现盈亏平衡。

魏锁表示，在新型电力系统建设中，氢气储能发电将发挥重要作用。目前，一批可再生能源制氢项目已在规划实施中。中国氢能产业有着广阔发展空间。(记者 夏宾)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)