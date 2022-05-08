数据来源：人民银行。制图：罗知之

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今年以来，稳健的货币政策灵活适度，金融服务实体经济的质量和效率不断提升。当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。稳健的货币政策实施成效如何？实现全年经济社会发展预期目标，货币政策应该如何更好发力？中国人民银行副行长陈雨露在接受人民日报记者采访时表示，人民银行提前布局、靠前发力，加大稳健的货币政策实施力度，有力支持稳定宏观经济大盘。

一是前瞻性降准，从总量上保持流动性合理充裕，保持对实体经济足够的支持力度，增加金融机构长期稳定资金来源，加大流动性投放力度。

二是继续引导贷款市场利率下行，提高货币政策传导效率。

三是积极用好结构性货币政策，重点支持制造业、受疫情影响的服务业和小微企业减负纾困。日前，人民银行已经将两项直达实体经济的货币政策工具转换为支持小微企业的市场化政策工具。近期，人民银行又推出了三大专项再贷款，包括2000亿元科技创新再贷款、400亿元普惠养老专项再贷款，增加1000亿元再贷款额度专门支持煤炭开发使用和增强储能，加大对重点领域和薄弱环节的支持力度。

四是保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。特别需要指出的是，今年人民银行依法上缴超1万亿元的结存利润，直接增强了财政可用财力，有力保障财政支出强度。央行上缴利润经财政支出后，将下沉基层、直达市场主体，预计拉动2022年全年广义货币（M2）增速约0.5个百分点。

陈雨露介绍，下一阶段，人民银行将按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，把稳增长放在更加突出的位置，更好发挥货币政策的作用，加大对实体经济支持，稳住市场预期、稳住市场主体、稳住价格、稳住就业，努力实现全年经济社会发展目标，保持经济运行在合理区间。

一是尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资，加强对货运经营者帮扶，为统筹疫情防控和经济社会发展提供更有力的金融支持。

二是加大对银行特别是中小银行发行永续债的支持力度，支持提升银行资本水平，增强银行信贷投放能力。

三是推动金融机构继续减少收费、惠企利民，更好发挥政府性融资担保作用，用市场化法治化办法促进金融机构向实体经济合理让利。

(责编：罗知之、吕骞)