本报记者 林丽鹂

市场主体是经济的力量载体，保市场主体就是保社会生产力。当前，受多种因素影响，我国市场主体生存发展面临的困难和挑战增多。如何稳住市场主体，为他们营造良好的市场环境？如何稳定市场秩序、保障好人民群众生产生活？记者采访了国家市场监督管理总局党组成员、副局长蒲淳。

新设市场主体数量保持基本平稳，体现出我国经济强大的韧性和潜力

记者：今年以来，我国新设市场主体情况如何？下一步将采取哪些举措激发市场主体发展活力？

蒲淳：从市场主体登记注册数据来看，新设市场主体数量仍保持基本平稳，这是我国经济强大韧性和潜力的一个集中体现。

今年1至4月，我国新设市场主体在较大基数的基础上仍然实现了正增长，共新设898.7万户，同比增长0.7%。其中，日均新设企业达2.26万户，处于历史较高水平。截至4月底，我国实有市场主体1.58亿户，仍保持10.5%的较高增速，为稳住宏观经济基本盘提供了有力支撑。

今年国家实施大规模留抵退税等政策，各有关部门实施一系列帮扶措施正在稳步见效，提振了市场主体信心。截至4月底，全国登记在册市场主体中企业4991.9万户，个体工商户1.06亿户，农民专业合作社222.4万户。

我国拥有全球最大最具潜力的超大规模市场，国家的支持政策力度在不断加大，市场主体的自适应能力也在不断增强。随着一揽子纾困帮扶政策落地见效，疫情逐渐得到有效控制，市场主体有望继续保持较高速增长。我们有条件有信心营造良好的市场环境，持续激发各类市场主体活力。

市场监管部门将着力做好以下工作：

一是持续营造市场化、法治化、国际化营商环境，着力稳定预期、增强信心。今年3月1日，市场主体登记管理条例正式实施，准入准营便利化程度大幅提升。我们将持续完善措施，优化技术支撑手段，最大程度降低市场主体制度性成本。

二是高标准深化“证照分离”改革，进一步放宽市场准入门槛。研究推动将更多的企业登记前置许可改为后置，更加便利企业领取营业执照，从事一般经营活动。

三是更大力度支持市场主体发展。深入分析各类市场主体，特别是个体工商户生存发展存在的问题，积极推动更多支持政策尽快出台。目前我们正在会同相关部门研究起草促进个体工商户高质量发展的意见措施。

四是结合当前疫情防控形势，有针对性地帮助市场主体解决实际困难。结合市场主体歇业制度改革，创新制度供给，帮助有经营意愿的困难市场主体实现暂时“休眠”，既减轻当前的成本负担，又为今后发展留住青山。

记者：今年以来，党中央、国务院加大了退税减税降费政策力度，市场监管部门将采取哪些举措减轻企业负担？

蒲淳：今年3月下旬，市场监管总局专门部署开展2022年涉企违规收费专项整治行动，聚焦社会关注度高、企业反映强烈的政府部门及下属单位、行业协会商会及中介机构、航运交通、水电气暖等领域，查深查透、坚决查处各类违规收费行为，进一步减轻企业负担，切实推动政策红利及时、足额传导至市场主体。

下一步，我们还将会同相关部门制定“三乱”问题整治方案，加大监督检查力度，更好促进稳增长、保就业、防通胀。同时，做好能源资源保供稳价和重点领域价格监管工作。强化大宗商品价格监测分析，依法查处哄抬价格违法行为。

我国市场运行总体平稳、量足价稳的态势将长期保持

记者：在国内疫情多点散发的情况下，市场监管部门如何稳定市场秩序，保障人民群众正常生产生活？

蒲淳：今年以来，受全球新冠肺炎疫情大流行、国内疫情多点散发以及国际复杂形势的影响，我国市场运行受到了大宗商品价格上涨、产业链供应链受阻、个别时段和地域商品价格有所波动等多重压力。但是更要看到，我国工业体系完备、产业门类齐全、市场主体规模庞大，具有充足的生产供应能力，我国市场运行总体平稳、量足价稳的态势将长期保持，当前遇到的一些问题和困难都是阶段性的、暂时的。

市场监管部门将密切关注当前市场运行的新情况新问题，采取有力措施，为各类市场主体和人民群众的正常生产生活营造平稳有序、安全可靠的市场环境。

一是全力维护价格秩序、促进保供稳价。研究出台关于查处哄抬价格违法行为的指导意见，聚焦涉疫产品和重点民生商品，加大价格执法检查力度，严肃查处借疫情防控之机囤积居奇、捏造散布涨价信息、哄抬价格等扰乱市场价格秩序的违法行为。

二是大力规范市场交易秩序。强化民生领域执法，部署开展“铁拳”行动。加强涉疫产品质量和价格监管，全力服务疫情防控大局。加大消费者权益保护力度。

三是进一步强化安全监管措施。针对食品、药品、特种设备、重点工业产品等领域，深入组织开展风险隐患排查治理专项行动，全面加强新冠病毒疫苗和防疫用药械质量安全监管，抓好重大活动服务保障，确保全年全域安全形势持续稳定，为党的二十大胜利召开营造良好环境。

加快建设全国统一大市场，深入实施公平竞争政策

记者：建设统一大市场对促进经济增长和高质量发展有何作用，市场监管部门将采取哪些措施？

蒲淳：近期，党中央、国务院印发了关于加快建设全国统一大市场的意见。超大规模市场正是我国经济发展和国际竞争的最大优势所在。着力构建新发展格局，必然要求破除封闭小市场、自我小循环，构建全国大市场、畅通国内大循环。下一步，市场监管总局具体要抓好以下工作：

一是聚焦强化市场基础制度规则统一，丰富市场监管领域制度供给。聚焦市场准入、公平竞争、信用监管和知识产权保护等领域，研究探索与成熟市场经济相适应的制度安排和政策供给，为市场主体提供稳定、公开、透明、安全、法治化、可预期的市场环境。

二是聚焦降低制度性交易成本，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境。纵深推进市场主体准入准营退出制度改革，不断完善企业开办的各项便利化举措，持续释放改革红利，更好发挥营商环境改革对于稳定市场预期的作用。

三是聚焦推进市场监管公平统一，深入实施公平竞争政策。针对市场主体、消费者反映强烈的重点行业和领域，加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，进一步规范不当市场竞争和市场干预行为，切实增强监管的稳定性和可预期性。

四是聚焦推进商品和服务市场高水平统一，着力提高商品质量安全和消费者权益保护水平。围绕产品质量安全重点领域，深化产品质量监管和市场秩序治理，切实增强人民群众放心消费的信心。

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)