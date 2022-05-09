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坚持“保险姓保”惠民生（财经观）

屈信明
2022年05月09日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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　　保险业要加快转型、精耕细作，着力构建结构合理、功能完备、保障全面、竞争有序的供给体系，支持兜底性、普惠型、多样化的社会保障体系建设稳步推进

　　

　　近日，保险企业陆续披露了2021年年度业绩报告。总体看，险企营业收入、净利润等主要指标表现良好，在稳住“量”的同时，实现了“质”的提升。其中值得关注的是，各家上市险企在与百姓生活关联密切的养老、健康等民生保障领域，进行了积极探索，取得了好业绩。

　　有效应对人口老龄化，事关经济社会发展全局，事关亿万百姓福祉。当前我国养老保险体系发展不够平衡，加快发展“第三支柱”的任务十分紧迫。从年报看，上市险企积极参与“第三支柱”养老保险体系建设，创新推出投保简便、收益稳健的专属商业养老保险、长期护理保险等产品。银保监会发布的数据显示，2021年专属商业养老保险试点启动以来，不少快递员、网约车司机积极投保。随着试点在全国范围内推开，未来将有更多新产业、新业态从业人员从中受益。

　　保费只要100多元、能满足多数居民医疗费用“补充报销”所需……近年来，城市定制型商业补充医疗保险“惠民保”颇受消费者青睐。银保监会数据显示，截至2021年10月中旬，已有58家保险机构在27个省份开办该类业务，总参保人数超过7000万。上市险企是其中的主力军，仅中国人保，就在全国140多个大中城市推出了“一城一品、一城一策”的服务。保险企业主动做好商业补充医疗保险，使以往老年人、慢病患者等群体没办法投保商业补充医疗保险的状况得到改观，助力织密百姓“病有所医”的保障网。

　　眼下，越来越多的老年人入住保险企业投资建设的养老社区、医养机构。年报也反映出，各家险企充分利用保险资金长期性、稳定性的特点，以及保险行业在费用管理、健康服务等方面的技术优势，锚定“大健康”“大养老”发展方向，整合康养产业链上下游资源，为消费者提供更优质的医疗、健康和养老服务。

　　保险业多年来的实践证明，只有坚定不移服务民生，行业成长才能“根深叶茂”、基业长青。相关政策应时而出，也为保险业更好惠民生开拓出广阔空间。

　　明确进一步扩大专属商业养老保险试点范围；制定完善重疾险、意外险、互联网人身保险等领域监管制度；推进个人金融服务数字化转型……今年以来，一系列政策接连落地，将有效激发保险行业发展活力，促进良性竞争，引导、激励、鞭策各家企业在民生保障领域大显身手。

　　也应看到，推动“保险姓保”，还有许多工作需做实做细。比如，“惠民保”类健康险业务虽广受消费者欢迎，但险企普遍面临数据基础有短板、盈利情况不理想等问题，亟待完善顶层设计，从行业层面强化信息共享、费率厘定、风险管控等工作。再如，做强养老“第三支柱”，要考虑我国养老保障体系沿革、居民养老传统和保险业发展实际，小步慢跑、总体渐进。

　　总而言之，保险业要加快转型、精耕细作，着力构建结构合理、功能完备、保障全面、竞争有序的供给体系，支持兜底性、普惠型、多样化的社会保障体系建设稳步推进。


　　《 人民日报 》（ 2022年05月09日 18 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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