窦瀚洋 黄萍华

“财政资金按时拨付到位，项目建设顺利推进，预计今年秋季就能招生，新增270个学位，极大缓解周边区域的适龄幼儿入园难问题。”连日来，浙江省东阳市第三实验幼儿园青春路园区工地上一派忙碌，看着园区一天一个样，园长马利亚笑逐颜开。

“在家门口就能上学，设施这么棒，太好啦！”去年上半年，东阳市民任宇强还在为小孩上学的事发愁，没想到下半年新学期开学时，总投资1.2亿元、按省现代化学校标准建设的东阳市江北第三小学就投入使用了。

财政资金加大投入力度，让“学有所教”得到更好保障。2019年至2021年，东阳市财政对教育事业实际投入分别为19.9亿元、21.6亿元和24.5亿元，逐年递增。过去5年间，全市新建及改扩建学校31所，新增学位2.1万余个，学校布局进一步优化。

“近年来，面对地方财政收支平衡压力加大这一困难，东阳市财政局严格财政支出预算管理，用政府‘紧日子’换百姓‘好日子’。”东阳市财政局局长赵锋说，市级财政已连续多年压减一般性支出，严格“三公”经费管理，把“省”下来的钱用于兜牢“保民生、保运转、保工资”的“三保”底线，以及强化重点项目资金保障，为稳增长提供有力支撑。

2015年，金甬铁路、金义东市域轨道交通、杭温高铁3个铁路项目同时在东阳“落地”开工。几年来，东阳市财政局以这3条铁路建设为契机，持续增加资金投入，加快当地铁路、高速公路建设和国省道改造提升。

“‘稳投资’是稳增长的关键抓手，3个铁路项目建成后，将结束东阳市不通铁路的历史；铁路、高速公路和国省道改造后，将建成一个高效便捷的交通体系，推动东阳市经济加快发展和民生进一步改善。”赵锋说，2021年全市交通投入达20.6亿元，今年在此基础上保持投入力度，滚动实施29个交通项目建设。

财政部门如何能“省”钱、会“花”钱，把财政资金用在紧要处？强化资金事前、事中、事后全过程监管是关键。

早在5年前，东阳市财政局就在浙江省率先探索建立科学高效的部门预算绩效管理模式，逐步形成事前审核、事中监督、事后考核的闭环管理机制。

今年年初，由东阳市综合行政执法局实施的“城区市政设施维修”项目，计划申请8700万元财政拨款，在年底前完成1000多万平方米道路及63万米排水管网的养护。东阳市财政局核算后，将8700万元拨款调整为2330万元。原来，申请单位是按道路公里数申报的，而财政部门则按实际应维修公里数核算拨款金额。

东阳市财政局预算局局长李永刚介绍，除了在预算申请时严格把关，财政部门对各预算单位、各项目的资金使用情况也进行全程监管，如发现异常，立即展开深入调查，并通知相关部门启动整改。此外，市财政局还通过完善绩效评价体系，倒逼各预算单位增强财政资金使用绩效理念。考核评价一年一次，分“优秀”“良好”“差”3个等次，分别给予部门公务经费上浮5%、维持不变和下调5%的调整。

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 18 版）

(责编：牛镛、杨光宇)