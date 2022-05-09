蒋建科

要积极采取相应政策，制定更加适应育种科研特点的考核和绩效管理办法，让有志于从事育种的青年人才安心科研

前不久，3位青年科研人员荣获“王连铮大豆青年科教奖励基金”，该基金自设立以来已经连续颁奖3次，共有10位青年科研人员获奖。

王连铮是我国著名大豆育种专家，他主持选育的大豆品种“中黄13”，近30年来在国内推广面积超1亿亩，也是迄今唯一获国家科学技术进步奖一等奖的大豆品种。在长期的育种实践中，王连铮深感育人和育种同样重要。为此，他将自己获得的几项科研奖金捐出，设立了“王连铮大豆青年科教奖励基金”，用于奖励在大豆科学研究与生产中取得突出成绩的青年科技人才。

多年来，我国高度重视育种科研，为农业增产增收发挥了关键作用，涌现出“杂交水稻之父”袁隆平、小麦远缘杂交育种奠基人李振声等杰出的育种专家。很多育种领域的大科学家有一个共同特点，就是坚持一手育种、一手育人，为国家培养了一大批育种人才，成为农业界和科技界学习的榜样。

同时也要看到，我国在育种人才培养方面还有一些短板，人才短缺等问题还比较突出。这背后有几方面的原因：一是育种周期长、难度大，与此同时，对育种科技人员的长期稳定支持不够，评奖、职称晋升等方面激励不足，不利于调动科研人员的积极性；二是育种工作常与试验田为伴，要经常出差下地，工作环境较差，使得一些青年科研人员宁可选择在实验室做研究，也不愿意到试验地搞试验；三是育种人才、设施等多集中在科研院所，离实际应用有距离，“育繁推一体化”体系尚未完全建立，导致人才效用没有得到充分发挥。

种子是我国粮食安全的关键，育种的关键是培养人才。目前，中央和地方的科研单位都已积极行动起来，围绕解决种业“卡脖子”问题设立了许多科研课题，鼓励采用各种新技术、新方法，力求尽快取得突破。任何新技术、新方法要体现出其效益，最终都要与人才相结合，也意味着要全方位加强育种科研人才队伍建设。

育种有自身规律，育人也是如此。要积极采取相应政策，吸引和鼓励人才投身育种科研。制定更加适应育种科研特点的考核和绩效管理办法，让有志于从事育种的青年人才安心科研，愿意把毕生精力投入到育种事业，把论文写在祖国大地上。从根本上解决种业“卡脖子”问题，培育出更多更好的农作物新品种，把中国人的饭碗端得更稳。

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 19 版）

(责编：牛镛、杨光宇)