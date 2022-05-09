本报记者 谷业凯

吉林省华生交电集团有限公司是一家家电连锁企业，门店多、设备分布广。对于这家企业信息中心的网络硬件工程师王萌来说，一个人要管理全省门店的1200多台设备，光做一轮设备登记就要跑上半个月。而且，家电企业的财务报表、商务合同等重要数据一旦泄露，就会造成严重的影响。

“一线销售人员数据安全意识不高，有时我到门店去，会发现误联网站造成中毒的情况。如果没有集中高效的终端管理方案，在网络运维和信息安全方面，很难匹配企业的发展需要。”王萌说。

数字化已经成为中小微企业创业创新、发展壮大的主要方向。但中小微企业在数字化创新、转型过程中，由于缺乏网络安全防御措施、网络安全设备和专业人员，也面临着较高的数字化安全风险。今年年初，浙江省温州市一家超市的储值卡电脑管理系统就遭到网络攻击，严重影响企业正常运转。

在360集团创始人周鸿祎看来，造成中小微企业数字安全能力不足的原因有三方面：一是重视不足，很多人认为中小微企业不是网络攻击的主要对象，从而忽视中小微企业的安全能力建设；二是投入不足，中小微企业更愿意把资金、人力投在数字化上，在数字安全方面却投入甚少；三是供给不足，市场上的安全产品和服务多数是针对大型客户，专业性门槛高，中小微企业面临“不会用、没人用”的问题。

日前，360集团推出“360企业安全云”服务，面向中小微企业免费提供终端、网络、软件、数据、资产及防勒索等全方位数字化安全与管理服务。据360互联网事业群总裁赵君介绍，该服务采用软件服务化架构，终端部署的位置、形式、数量及产品更新不设限，无需专业技术人员，连接网络即可快捷部署，打破传统本地部署模式局限，产品体验得到提升，同时成本大幅降低。

“中小微企业往往是关键基础设施和大型企业供应链中的一环。在数字化转型的同时，亟须补齐数字安全短板。”周鸿祎表示，借鉴免费杀毒模式，由大型安全企业向中小微企业提供轻量化免费安全服务，可有效降低其享受数字安全服务的成本与门槛，为数字化发展提供更全面的安全保障。

吉林省华生交电集团有限公司是最早使用这项服务的客户之一，在终端管理、数据安全防护、降本增效等方面都有不错的体验。“最大的感受是更方便了，不用再去沟通厂家，在线输入地址就能自动更新和升级系统，服务器在云端，随时随地方便管理。对于我个人来说，也不必‘全省跑一圈’来进行设备运维管理了。”王萌说。

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 19 版）

(责编：牛镛、杨光宇)