当前，浙江省杭州市临安区以在共同富裕背景下打造乡村振兴临安模式为目标，努力争当全域景区、产业融合、农村改革示范引领者，正奋力书写农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的美好新篇章。

多举措探索共富新路径

在临安区天目山镇月亮桥村金坞区块，工人们正在加紧邻里中心的外立面施工。今年，月亮桥村以浙江省未来乡村创建、杭州市数字乡村试点以及“幸福村社”创建为抓手，对邻里中心进行改造。改造后的邻里中心将集数字驾驶舱、展陈馆、党群服务中心等于一体，更好地为村民提供服务。

月亮桥村成功入选浙江省首批民宿（农家乐）助力乡村振兴改革试点名单，近年来通过对闲置农房的回收、招商、出租，发展民宿产业，共有高端民宿8家，2021年实现营收1200万元。今年，月亮桥村与浙江省文化和旅旅厅、浙江旅游职业学院签订培训合同，推动当地民宿产业发展。

未来，月亮桥村将紧扣“幸福村社”创建，发挥民宿产业优势，吸引人才返乡创业，擎画出农村发展、产业增收、农民幸福的乡村振兴新图景。同时，联合白鹤村、天目村、徐村村、一都村等，重新开发利用月亮湾漂流项目，探索打造“天目月乡”共富联合体。

临安聚焦农村改革，不断探索创新举措，丰富乡村经济业态，增强农村自我“造血”能力。临安推出“粮安共保、产业共兴、乡村共美、城乡共融、农民共富、文化共荣”六大行动，吹响了全面推进乡村振兴实现共同富裕的号角。

太湖源镇射干村依托本村的“强村公司”，组建围墙、绿化、粉刷三个班组，共吸纳村内闲置劳动力40余人。短短一年时间，射干村已承接项目8个，总价值超1000万元，村集体经营性收入实现一年80余万元。未来，临安区将继续加强对全区“强村公司”管理人员的业务指导和培训，不断提高公司经营能力，规范公司运行，推动农村新型集体经济持续发展壮大。

多层面打造共美新格局

在“八线十景”和新时代美丽乡村建设的基础上，临安统筹实施城乡风貌整治提升行动。城市风貌整治提升聚焦青山湖科技城、滨湖新城和锦南新城建设，县域风貌整治提升聚焦美丽城镇、美丽乡村、千年古镇和示范型村落景区串珠成链、联动发展，突出“天目绿富大走廊、吴越文化风景带”打造，争创省市级风貌样板区和“新时代富春山居图城市或县域样板区”。今年，临安将打造“苕溪锦带、康泽锦南”2个城市风貌样板区和“秘境寻源、风情唐昌”2个县域风貌样板区。目前，已完成临安区城乡风貌整治提升实施方案、行动方案、2022年4个风貌样板区建设方案和专项资金管理办法制定，明确了行动目标、实施原则、主要任务和保障机制，相关项目有序推进中。

此外，临安还着力建设“一廊三圈十八景”，即以杭徽高速浙西生态大走廊为轴，以青山湖秀水圈、大天目名山圈、浙西天路户外圈“三圈”为驱动，以十八个镇街为基础，通过以创促建、串点成线、以线带面，把美丽城镇、美丽村庄、美丽公路、美丽河道、美丽田园“拧成一股绳”，打造处处皆是景的全域旅游格局。

多维度创新共享新思路

今年，临安区於潜镇结合“幸福村社”创建，打造共富示范带。观山、后渚、潜东、田干、光明、绍鲁6个村将“抱团”发展，建设耕织四馆、宋时田畈、天目茶憩、桑约绍鲁等多个示范点，为实现共富共美提供支撑。

“天目月乡”共富联合体是杭州市首批10个共富联合体之一，以白鹤村、月亮桥村、天目村、徐村村、一都村5个村为主体，利用丰富的红色旅游资源和天目山民间故事资源，打造中国故事创作基地，吸引各类返乡创业人员落地创业项目，并成功承办杭州市2021“人才山乡荟”活动。

数据来源：中共杭州市临安区委宣传部

《 人民日报 》（ 2022年05月09日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)