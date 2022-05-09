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着力营造国际一流营商环境（奋进新征程  建功新时代·伟大变革）

2022年05月09日08:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　华晨宝马沈阳工厂，生产线上的车辆准备进入总装车间完成装配。辽宁省沈阳市大东区在两年内完成了工厂扩建项目的规划、土地征收和平整等所有流程，一天之内办妥涉及土地、施工手续等多个证照……“放管服”改革持续推进，不断优化的营商环境让外商投资更有信心。
　　新华社记者 杨 青摄

　　江苏省宿迁市宿城区运河宿迁港产业园，项目正加快建设。近年来，该产业园不断探索提升服务的新方式、破解症结的新路子，一批批项目纷纷落户，产业链条不断延伸。
　　马海峰摄（影像中国）

　　内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区政务服务中心“24小时政务服务自助超市”，经营者在志愿者指导下打印营业执照。近年来，玉泉区将出入境、税务、不动产登记等自助服务终端纳入政务服务大厅，“自助办、随时办、立等可取”的服务模式为企业提供便利。
　　新华社记者 李志鹏摄

　　浙江省湖州市莫干山高新区数字化车间，工人在检测零部件产品。近年来，该高新区实施数字化改革，优化营商环境，“浙里办”“企业码”等服务端全面覆盖企业办事需求，全方位畅通商事审批办理渠道，有效激发市场主体活力。
　　谢尚国摄（人民视觉）

　　广东省广州港南沙汽车口岸井然有序。该口岸凭借良好的营商环境、区位优势和通关便利条件，累计开辟6条汽车出口航线。
　　王美燕摄（影像中国）

　　习近平总书记指出：“要根据新发展阶段的特点，围绕推动高质量发展、构建新发展格局，加快转变政府职能，加快打造市场化、法治化、国际化营商环境，打破行业垄断和地方保护，打通经济循环堵点，推动形成全国统一、公平竞争、规范有序的市场体系。”

　　党的十八大以来，我国营商环境持续优化，相关制度体系不断健全，市场准入大幅放宽，公平监管加快推进，政务服务持续优化。各级政府加快职能转变，深入推进“放管服”改革，着力破除阻碍市场公平竞争的体制机制，有力激发了市场主体蕴藏的巨大活力。

　　营商环境是市场主体生存发展的土壤，环境优则企业兴。从2012到2021年，我国市场主体增长了1.8倍，达到1.54亿户，年均增幅达12.1%，民营企业数量从1000万户增长到近4500万户，10年间翻了两番多，外商投资企业数量从44.1万户增长到66.4万户，增幅超过50%。

　　营造国际一流营商环境只有进行时没有完成时。未来，我国还将持续打造市场化、法治化、国际化营商环境，为企业提供公平公正的市场秩序，推动经济持续稳定增长和高质量发展。

　　本版策划：王  军  殷新宇  吴  燕

　　数据来源：国家市场监管总局

　　版式设计：张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2022年05月09日 07 版）
(责编：罗知之、陈键)

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