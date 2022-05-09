李 亚 陶 江

红河泸西红土地。

云南省红河州泸西县文旅局供图

云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县新街镇爱春村，游客在梯田里游览。

张洪科摄（人民图片）

美丽的云南省有诸多瑰宝，其中不少大自然杰作都与土有关，一个是红河哈尼族彝族自治州的哈尼梯田，一个是在红河泸西，有一片被称为“大地的调色板”的红土地，还有一个是红河建水县的千年紫陶。土是万物之根本，如今，这种以“土”为代表的产品，正成为红河文旅产业发展的重要推动力之一。

生态奇观

世界文化遗产红河哈尼梯田，分布在哀牢山南部的元阳、红河、绿春、金平等县，初垦于隋唐。

红河哈尼梯田，是一套延续千余年的生态农耕系统：山顶的森林涵养水源形成涓涓细流，为山腰的村寨提供生活用水，又为村寨下方的梯田提供灌溉水源；之后，流水继续顺流而下，在低地河谷交汇成河流，再通过蒸腾作用将水分搬运回森林。“森林—村寨—梯田—水系”四素同构，循环往复，生生不息，这是红河哈尼梯田的生态奇观。

哈尼族有句老话叫“有林才有水，有水才有田，有田才有人”，亲近自然的哈尼族，是崇拜“人与自然和谐共生”的民族，所以哈尼村寨一般建于半山腰上，寨后山头有茂密的森林资源。

1300多年前，哈尼族祖先细心保护着茂密的森林。围绕森林涵养出的丰富水源，在森林之下搭屋建寨，又在村寨周边依山随势挖田引水，开垦出宛如天梯的哈尼梯田。

他们修渠灌田，田渠以“木刻分水”制度，保持了梯田的用水公平和谐，而沿梯田而下的水，在河流中又形成水蒸气，进入大气变成降雨，随着人类开展活动，不仅没有破坏自然循环，反而帮助它变得更加良性。

在联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议上，哈尼族姑娘与全球参会嘉宾分享了世界文化遗产红河哈尼梯田“人与自然”共生共享的经验：哈尼人在复杂多变的地形和独特的气候里，在15—75度之间的山坡上，穷尽心力开垦梯田、种植水稻，通过哈尼子孙的接棒“雕刻”，造就了红河哈尼梯田奇观，创造了“山有多高，水有多高，田有多高”的奇迹，生动证明了“绿水青山就是金山银山”。

如今，红河哈尼梯田从乡愁里找到了自己的“致富经”。诺玛阿美庄园位于哈尼梯田遗产区哈尼小镇内，游客在庄园的客房中就可观赏梯田、云海、蘑菇村庄等梯田景观，庄园推出的云端梯田晚宴也常常是一位难求。距离诺玛阿美庄园不远的阿者科村，梯田如绿毯般铺展，蘑菇屋掩映在满目青翠间。2018年以来，当地实施“阿者科计划”，通过利益分红机制与村落保护细则的绑定，村子实实在在有了改变：村民们真金白银的分红收入多了，潜移默化的内生动力增加了，游客们的旅游体验提升了。阿者科村为乡村振兴、传统村落和梯田文化遗产保护，找到了一条可持续的旅游发展之路。

装点大地

蓝天、白云、红土地，青山、绿水、金田园，行走在红河泸西的红土地上，心中油然而生对这片沃土的敬意与欢欣。

泸西县位于云南省东部、红河州北部，地处“四州市”“五县市”交汇处，是通达中原腹地和滇中城市群的重要枢纽。红河泸西的土壤类型主要为赤红壤、红壤、黄棕壤等，泸西也被称为“红高原”。

红土地宁静、恬淡，上面种植着薄脆多汁的高原梨、原生态的荞麦……在这块土地上，红色越发浓烈，绿色更加生动，远远看去，在蓝天白云的映衬下蔚为壮观。风的抚触、太阳的照晒、雨水的冲刷，让这片红土地长期处于温暖湿润的环境中，千百年来，当地农民在红土地上努力耕作，将红土地装点成了色彩绚丽的宝地。这里是摄影家的天堂，是文人墨客抒怀的圣地，它迷人的魅力在于巧夺天工的“大地艺术”之美。

在“红高原”泸西，土还催生了旅游经济。

位于泸西的城子古村背山面水，屹立于飞凤山上。山前碧水环绕、绿野铺陈，土黄色的建筑物在阳光照耀下发出光芒，这里正成为广受游客喜爱的“乡村旅游目的地”。

古村土掌房首尾相连，与山坡融为一体，不可分割。村子坡头屋后，风光旖旎，景色诱人。紧密相连的土掌房群落，形成“你家的房顶是我家的庭院”的建筑风格，被誉为民居建筑文化与建造技术发展史上的“活化石”。农民在屋顶忙碌着翻晒粮食，小孩聚在一起玩耍嬉戏，呈现出一幅恬静安谧的太平景象。

城子古村也是彝族繁衍生息的村子，悠久的农耕文化承载着深厚的乡愁，古村上演过土司首领的人生悲欢离合，是一个湮没的古府、一个尘封的古国。“一村一府一古都”是它固有的禀赋和突出的品牌，许多游客来此寻古探幽。

“陶”出匠心

在红河州建水县，以土为元素的产业正在大放光彩。

建水其地，山川信美，钟灵毓秀。陶出于土，在匠人手中经过摔打，经过搓捏，而后，在窑火煅烧里完美涅槃，由土成器。

紫陶始于宋代，成长于元明清时期。紫陶采建水近郊五彩山之红、黄、青、紫、白五色陶土，经制泥、拉坯、装饰、刻坯、填泥、精修、烧制和无釉磨光等八大工序制作而成。历经数代人传承和弘扬，紫陶烧制技艺集书法、绘画、雕刻、镶嵌、烧制、磨光等工艺于一身，形成了“阴刻阳填、残贴镶嵌、无釉磨光”的艺术特色。

如今的建水紫陶，百花盛开，百家争艳，传统与创新相结合，浮雕、浮刻、气烧相结合。

作为云南省第一批省级夜间文化和旅游消费集聚区之一，建水紫陶里街区紫陶大师云集，文化展演活动丰富。游客来这里，能享受一场视觉与味觉交融的盛宴。

舞台演艺、汉服巡演、古琴演奏等文化展演活动，再现国风盛宴，带给游客视觉冲击；汽锅鸡、曲江烤鸭、狮子糕、豆面汤圆、建水豆腐、米线等特色美食丰富多元，满足游客的舌尖欲望。

在建水很多地方，游客都可以参与拉坯体验，见证陶泥成形的过程。拉坯机飞速旋转的同时，湿润的陶泥在双手的抚摸下，温柔乖巧，顺从地随着双手一边旋转，一边慢慢升高、延展、合拢、弯曲，按照自己的想法拉成杯子、碟子、碗等各种造型，最后，还可画上自己喜欢的图案或写上有纪念意义的字。

(责编：罗知之、陈键)