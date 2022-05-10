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天舟四号货运飞船成功发射 中国空间站建造阶段开启

2022年05月10日04:52 | 来源：新华网
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5月10日凌晨1时56分，长征七号运载火箭托举着天舟四号货运飞船腾空而起，约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，2时23分，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。这是我国空间站建造阶段的首次发射，也是空间站货物运输系统的第4次远征。新华社记者 田定宇 摄　　

　　新华社海南文昌5月10日电 我国10日凌晨用长征七号运载火箭成功将天舟四号货运飞船送入太空，中国空间站建造阶段大幕开启。

　　这是我国空间站建造阶段的首次发射，也是空间站货物运输系统的第4次远征。

　　夏夜已深，椰风阵阵。文昌航天发射场内，天舟四号货运飞船和长征七号运载火箭整装待发。

　　“天舟四号是我国进入空间站建造阶段的首发航天器，装载了共计200余件（套）货物，上行物资总重约6000公斤，承担着为神舟十四号航天员提供物资保障、空间站在轨运营支持和空间科学实验等任务。”航天科技集团五院货运飞船系统副总设计师党蓉说。

　　“各号注意，30分钟准备！”1时26分，发射任务01指挥员王宇亮的口令响彻发射场。

　　文昌航天发射场是我国唯一的濒海发射场，隶属西昌卫星发射中心。2017年以来，天舟系列货运飞船相继从这里飞赴太空。

　　“5、4、3、2、1！点火！” 1时56分，伴着隆隆巨响，长征七号运载火箭托举着天舟四号货运飞船腾空而起，在夜空中划出一道绚丽的轨迹。

5月10日凌晨1时56分，长征七号运载火箭托举着天舟四号货运飞船腾空而起，约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，2时23分，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。这是我国空间站建造阶段的首次发射，也是空间站货物运输系统的第4次远征。新华社记者 杨冠宇 摄　　

　　长征七号是我国新一代中型运载火箭。这次是长征七号首次实现在一个月内完成测试和发射。

5月10日凌晨1时56分，长征七号运载火箭托举着天舟四号货运飞船腾空而起，约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，2时23分，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。这是我国空间站建造阶段的首次发射，也是空间站货物运输系统的第4次远征。新华社记者 杨冠宇 摄　　

　　“这一次，火箭的测发周期较天舟三号任务时减少4天。”航天科技集团一院长征七号运载火箭型号办副主任设计师沈丹介绍。

　　约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。2时23分，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。

5月10日凌晨1时56分，长征七号运载火箭托举着天舟四号货运飞船腾空而起，约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，2时23分，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。这是我国空间站建造阶段的首次发射，也是空间站货物运输系统的第4次远征。新华社记者 胡智轩 摄　　

　　至此，中国空间站建造阶段的大幕正式拉开，实现我国载人航天工程“三步走”战略目标的关键之战打响。

5月10日凌晨1时56分，长征七号运载火箭托举着天舟四号货运飞船腾空而起，约10分钟后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，2时23分，飞船太阳能帆板顺利展开工作，发射取得圆满成功。这是我国空间站建造阶段的首次发射，也是空间站货物运输系统的第4次远征。新华社记者 郭程 摄　　

　　此刻，空间站天和核心舱与天舟三号组合体正飞行在400公里高的太空，等待着新成员的加入。（记者李国利、张瑞杰、陈凯姿）

(责编：牛镛、杨光宇)

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