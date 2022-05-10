本报北京5月9日电 （记者李心萍）记者近日从国家邮政局获悉：一季度，快递服务企业业务量累计完成242.3亿件，同比增长10.5%；业务收入累计完成2392.8亿元，同比增长6.9%。

从业务类型看，一季度同城业务量累计完成29.2亿件，同比增长5.6%；异地业务量累计完成208.8亿件，同比增长12.0%；与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降0.6个百分点，异地快递业务量的比重上升1.2个百分点。

从地区结构看，一季度，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.5%、15.2%和7.3%，业务收入比重分别为77.3%、13.4%和9.3%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降0.7个百分点，中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点，西部地区快递业务量比重下降0.2个百分点。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 01 版）

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