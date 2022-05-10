本报记者 欧阳洁 屈信明

今年以来，银保监会强化监管引领，深入推进银行业保险业改革开放，持续提升服务实体经济质效，坚决守住不发生系统性金融风险底线。当前，我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，银保监会如何进一步引导银行业保险业增加和改善金融供给，加大对实体经济支持力度？如何有效防范化解金融风险，保持金融体系安全稳健运行？记者采访了中国银保监会党委委员、副主席梁涛。

增加和改善金融供给，持续加大对实体经济的支持力度

记者：今年以来，银保监会采取哪些举措引导银行业保险业服务实体经济，成效如何？下一步银行保险机构将从哪些方面加大对实体经济的支持力度？

梁涛：银保监会引导银行业保险业进一步加大金融支持实体经济力度，持续增加信贷投放总量，优化信贷结构，降低融资成本，做好延期还本付息政策接续。今年一季度，制造业贷款新增1.8万亿元，为去年同期增量的1.7倍。普惠型小微企业贷款余额20.6万亿元，同比增长22.6%。高技术产业贷款余额超7万亿元。一季度新发放的企业类贷款和普惠型小微企业贷款利率较年初均下降0.2个百分点以上。

当前经济下行压力加大，银行业保险业在支持实体经济的过程中也遇到一些困难。比如，受疫情冲击严重的行业企业，经营收入不稳定，难以按期偿还银行贷款，银行机构不良贷款反弹压力较大；部分企业融资以维持现有流动性为主，少有新增或扩大融资意向，有效融资需求相对萎缩等。

面对新的困难和挑战，下一步银保监会将引导银行业保险业增加和改善金融供给，鼓励大型银行和其他优质上市银行释放更多信贷资源。建立健全保险资金长周期考核机制，丰富保险资金参与资本市场投资的渠道，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，引导将更多资金配置于权益类资产，持续加大对实体经济的支持力度，具体有以下措施：

切实加大对薄弱环节的支持力度。引导银行提高小微企业贷款中首贷和信用贷占比，继续降低贷款利率。确保涉农信贷稳定增长，积极发展新型农业经营主体的首贷、信用贷。继续规范发展第三支柱养老保险，推动完善健康保险服务。

推动降低企业综合融资成本。持续规范银行机构信贷、助贷、增信和考核环节收费行为，规范银行服务市场调节价管理。提前做好接续融资的信贷评估和审核，切实降低企业资金周转成本。

提升新市民金融服务水平。引导银行保险机构加大对新市民创业就业、购房安居、教育培训等方面的信贷支持和保险保障。

落实金融助企纾困政策，支持市场主体缓解流动性困难

记者：国家对受疫情严重冲击的行业、企业出台了一揽子纾困帮扶政策，银保监会如何引导银行业保险业将相关政策落地见效？

梁涛：今年以来，银保监会引导银行业保险业加大对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户的金融支持，银行保险机构落实金融助企纾困政策，主动采取精准有效措施，着力支持市场主体缓解流动性困难。

一是继续加大对小微企业和乡村振兴的贷款支持力度。发挥监管逆周期调节作用，继续明确普惠型小微企业贷款增速、户数“两增”目标，其中今年国有大型银行新增普惠型小微企业贷款要达到1.6万亿元，城市商业银行明显提升普惠型小微企业贷款占比。要求银行向产粮大县和160个国家乡村振兴重点帮扶县倾斜信贷资源。

二是帮助困难行业渡过难关。引导督促银行保险机构对餐饮住宿、零售、旅游文化、交通运输等受疫情影响比较严重的行业主动做好贷款授信、保险理赔等方面的服务，加大对困难行业的金融资源倾斜力度。引导保险机构为企业因疫情原因停工停产造成的财产损失、营业中断造成的利润损失等提供保险保障。要求银行保险机构为货运物流保通保畅提供有力支持，对承担疫情防控和应急运输任务较重的交通运输企业提供灵活便捷的“绿色通道”服务，合理调整货车司机汽车贷款、个人住房按揭等还款安排。

三是对受疫情影响较为严重的地区加强金融服务保障。结合当地疫情防控要求和疫情形势变化，指导当地银保监局因地制宜出台更有针对性的助企纾困举措，协调解决当地行业、企业和群众反映的突出问题。比如，上海银保监局加大续贷推进力度，提升续贷办理效率，支持正常经营的小微企业融资周转无缝衔接，缓解流动资金压力。

银行业保险业保持稳健运行，风险总体可控

记者：当前国际国内风险挑战增多，将对我国银行业保险业安全稳健运行带来什么影响？下一步将采取哪些措施有效防范可能的风险？

梁涛：当前国际形势充满不确定性，欧美发达经济体的紧缩政策，可能对我国跨境资本流动和人民币汇率形成一定压力。同时进口原材料价格也可能上升，给中小微企业生产经营带来压力。因此，金融体系安全稳健运行对稳定宏观经济大盘至关重要。

我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，银行业保险业继续保持稳健运行，风险总体可控。一季度，银行业不良贷款率1.79%，保持合理水平；银行机构继续加大不良资产处置力度，一季度共处置近6000亿元。保险公司综合偿付能力充足率、核心偿付能力充足率都保持较高水平，整体风险抵御能力较强。

与此同时，重点领域风险处于可控水平。房地产信贷投放总体稳定，房企开发贷款连续3个月环比正增长，有序满足房地产合理融资需求，房地产贷款不良率明显低于全部贷款，风险整体可控。普惠型小微企业贷款继续增量、扩面、降价，相关领域风险也得到较好控制。

下一步，银保监会将统筹疫情防控和经济发展，监管政策靠前发力，着力稳定宏观经济大盘。

一是加大金融支持实体经济力度。继续加强对受疫情影响较大行业和中小微企业的信贷支持和保险保障，支持货运物流保通保畅，保障产业链供应链安全稳定。优化对消费重点领域的金融支持，提升新市民金融服务水平，支持公路交通建设，发挥有效投资关键作用，全力支持扩大国内需求。完善金融支持创新体系，增加制造业中长期贷款，更好服务关键核心技术攻关企业和“专精特新”中小企业。

二是坚决有效防范金融风险。督促银行保险机构做好风险研判，强化风险管理，有效应对国际经济金融形势变化冲击。进一步充实金融稳定保障基金，发挥保险保障基金和信托业保障基金在风险处置中的积极作用，筑牢织密金融安全网。

三是积极推动资本市场长期健康稳定发展。发挥保险资金长期投资优势，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。扩大专属商业养老金融产品试点，持续培育壮大商业养老金融机构投资者队伍。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 02 版）

(责编：牛镛、杨光宇)