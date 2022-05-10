本报北京5月9日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的今年第一季度货币政策执行报告显示：今年以来，货币政策主动应对，靠前发力，增强前瞻性、精准性、自主性，金融服务实体经济质效不断提升。一季度新增人民币贷款8.3万亿元，同比多增6636亿元。金融对科技创新、绿色发展、小微企业等重点领域和薄弱环节支持力度加大，3月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款余额同比分别增长24.6%和29.5%。一季度企业贷款加权平均利率为4.4%，比2021年下降0.21个百分点。

今年以来，人民银行坚持稳字当头、稳中求进，稳健的货币政策灵活适度，政策发力适当靠前，促进稳定宏观经济大盘。一是保持流动性合理充裕。二是发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。三是促进企业综合融资成本稳中有降。四是把握好内部均衡和外部均衡的平衡。五是防范化解金融风险取得重要阶段性成果，坚持市场化法治化原则处置风险，金融风险总体收敛。

报告提出，下一阶段，稳健的货币政策要加大对实体经济的支持力度，稳字当头，主动应对，提振信心，搞好跨周期调节，坚持不搞“大水漫灌”，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，落实好稳企业保就业各项金融政策措施，聚焦支持小微企业和受疫情影响的困难行业、脆弱群体。用好各类货币政策工具，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 02 版）

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