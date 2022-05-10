中国品牌 彰显强劲实力（中国品牌日·特别报道）
图①：伊利集团智能工厂。
保利发展控股参与的广州琶洲村旧改项目助力城市旧貌换新颜。
习近平总书记高度重视中国品牌建设，明确要求“推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”，为品牌强国建设指明了前进方向、提供了根本遵循。
百年变局交织世纪疫情，中国企业迎难而上、奋力拼搏，为中国经济稳中向好作出了贡献。2021年，143家中国企业入围世界500强，居世界第一；在国际知名机构最新发布的2021全球最具价值品牌500强榜单中，上榜的中国品牌价值达到1.6万亿美元，占比提升至19%……一项项指标彰显出中国品牌的强劲实力。
中国品牌实力更强
品牌是企业乃至国家竞争力的综合体现。从贴牌到创牌，从跟跑到领跑，从拼价格到比品质……近年来，中国企业不断增强品牌意识、加强品牌建设，涌现出一批知名度高、美誉度好、影响力大的优秀品牌。
——创新能力稳步提升。
4月22日，河南郑州，中铁装备国家TBM产业化中心，一台直径达15.09米的超大盾构机蓄势待发。这台“中铁1100号”盾构机，创新配备多项独家专利技术，技术水平世界领先。
产销量连续5年世界第一、安全掘进里程超3600公里，产品遍布全球30多个国家和地区……近年来，中铁工业以雄厚的技术实力，持续深耕隧道掘进机领域。“我们不断向‘世界最大’‘世界最小’‘世界首台’发起挑战，为全球隧道工程建设贡献中国方案。”中铁工业总经理卓普周表示。
目光转向湖北宜昌，3月底，由华为提供解决方案的三峡东岳庙数据中心一期工程竣工投产。三期工程全部投产后，这里将成为华中地区最大的绿色零碳数据中心集群。华为持续向数字化、智能化、低碳化发力，在世界500强企业中的排名升至第四十四位。
——产品得到更多青睐。
北京冬奥会上，我国运动员在赛场上展现风采，由安踏自主研发的制服装备也赢得广泛关注。“升级产品设计、店铺形象、消费者体验，我们从家庭作坊式工厂成长为营收近500亿元的全球第三大体育用品集团，市场占有率不断攀升。”安踏集团有关负责人说。天猫平台数据显示，北京冬奥会期间，安踏品牌体育用品成交额同比增长35%。
在刚刚结束的第131届广交会上，基于航天微波炉最新科技成果推出的格兰仕新款空气炸微波炉，成为备受国内外客户关注的“明星”产品。“通过技术创新、多渠道交货等策略，第一季度自主品牌产品出口同比实现两位数增长，今年还将按每天量产15万台微波炉的产能增资扩产。”格兰仕集团有关负责人表示。
来自京东电商平台的数据显示，过去5年，在成交额前10名的品牌中，国货数量占比由六成提升至九成。
——海外市场持续拓展。
中电工程设计的土耳其胡努特鲁燃煤电厂正式投产，摩洛哥努奥三期光热电站投入商运……中国能建旗下的中电工程稳步“走出去”，业务覆盖100多个国家和地区。
“积极参与国际竞争是企业发展壮大的必由之路。”中电工程董事长罗必雄说，未来将推动更多中国产品、中国服务、中国标准走向世界。
去年联想集团通过中欧班列向“一带一路”沿线国家和地区出货量超720万件，全球市场份额进一步提升；一加手机全球年出货量突破1200万台，八成来自海外市场；蔚来汽车今年推动产品与服务在德国、荷兰、瑞典等欧洲国家落地……越来越多的中国品牌主动“走出去”，融入全球产业链、创新链、价值链，在与国际品牌的同台竞技中扬长避短、共同成长。
品牌建设蹄疾步稳
一个好的品牌能带来品牌溢价，一批好的品牌能助力高质量发展。近年来，各地方各部门持续推进品牌建设，有效提升了企业的市场竞争力，为产业转型升级、经济高质量发展提供了有力支撑。
科大讯飞继去年在人工智能领域国际重要赛事取得10项冠军后，今年4月，再次凭借新的认知智能技术在世界顶级人工智能挑战赛中折桂。“加强研发、树立品牌，助推企业在教育、医疗、汽车等领域跑出加速度。”科大讯飞董事长刘庆峰说，在产业智能化带动下，企业发展活力更足，去年营收增幅超40%。
去年10月，百度智能云推出的“开物”品牌，成功入选国家级特色专业型工业互联网平台。成立不到一年，已与电子、汽车、钢铁等20多个行业的300多家企业建立合作关系。在百度智能云有关负责人看来，“将品牌建设融入国家发展战略，既有助于提升品牌认知度，也能助推产业转型升级，更好迈向高质量发展。”
“质量是品牌建设的基石。致力于生产100%安全健康的产品，让我们在国内乳制品市场保持领先。”内蒙古伊利实业集团股份有限公司执行总裁张剑秋说，目前，伊利已跻身全球乳业五强，全球合作伙伴遍及六大洲39个国家。
“中国品牌彰显出的活力与自信，反映出中国经济的韧性与活力，也为中国经济持续平稳发展增添了底气。”国务院发展研究中心创新发展研究部副部长田杰棠表示。
品牌建设是一项战略性、全局性、系统性工程，离不开一家家企业的共同努力，也需要全社会的积极参与。
近年来，各地区各部门多措并举支持品牌建设，不断汇聚品牌发展的强大合力：高价值发明专利审查周期压减至13.3个月，商标注册平均审查周期稳定在4个月；国内知识产权保护社会满意度由63.69分提升至80.61分……品牌建设的政策环境和社会环境越来越好、氛围越来越浓。
争创更多卓著品牌
奋进新征程，建功新时代，品牌建设有宝贵机遇，也面临更高要求。如何抓住机遇、乘势而上，创建更多卓著品牌？
创新驱动，释放品牌强劲动能。
历时3年时间打磨，小米集团自主研发的新款高端手机电池续航时间增加了1个小时，连拍速度提升两倍。今年1月产品上市后，销量十分可观，也让小米在高端市场成功站稳脚跟。“技术为本是品牌永不更改的铁律，对创新的高投入才能换来高产出。”去年底，小米集团董事长雷军宣布，从2022年到2026年，公司研发投入将提高至超1000亿元，比原计划翻一倍。
根据世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》，中国创新能力综合排名已经上升至世界第十二位，连续9年稳步提升。
“当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，谁抓住技术创新的‘牛鼻子’，谁就能占据先机。”南开大学商学院院长白长虹认为，企业应不断在技术、产品创新和管理创新上下功夫，擦亮更多“金字招牌”。
绿色发展，助力品牌提质增效。
持续开展“煤改气”工程，“气化雄安”“气化长江”等项目不断推进，让清洁能源惠及千家万户，风光电热等新能源项目在全国多点开花，去年新增新能源开发利用能力350万吨标准煤……中国石油加速绿色转型，为品牌底色增添了“绿意”。
山东青岛，碳中和示范园区海尔中德生态园建设正酣。“依托卡奥斯工业互联网平台，实现了能源的梯级利用和智能调控，每年可减少碳排放3.26万吨。”海尔集团有关负责人介绍，目前，这一标准化模式正在海尔在全国的16个园区、55个工厂加速推广，有效助力品牌提质降碳增效。
“实现碳达峰、碳中和目标是挑战更是机遇，有利于引导企业突破相关技术，建立高质量人才队伍，占据竞争制高点。”同济大学经济与管理学院教授刘兴华说。
需求引领，拓展品牌成长空间。
“只有更好满足人民对高品质生活的需求，才能树立高质量的品牌。”vivo有关负责人表示，对于消费者真实需求的关注，不仅为公司研发提供了方向，也赢得了用户与市场认可。目前，vivo已向全球60多个国家和地区、4亿多用户提供产品和服务。今年，他们将继续深入分析不同年龄段用户的消费需求，以差异化创新布局细分市场。
品牌建设标注历史，也刻录时代步履。期待广大企业在高质量发展道路上锻造更加强大的品牌力量，让越来越多中国品牌在国内外市场得到认可、赢得声誉。
版式设计：张芳曼
《 人民日报 》（ 2022年05月10日 09 版）
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