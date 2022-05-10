李心萍

冬奥列车平稳运行，中国高铁“名片”更加靓丽；世界最大旋挖钻机成功下线，中国工程机械再创纪录；宁德时代动力电池的全球市场占有率提高8个百分点，连续5年排名世界第一……今年以来，中国品牌捷报频传，彰显出不凡实力。

习近平总书记指出，要坚持党的全面领导，发展更高水平的社会主义市场经济，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，加快建设一批产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业，在全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标进程中实现更大发展、发挥更大作用。

品牌是企业参与国际市场竞争的重要资源。党的十八大以来，得益于我国经济持续平稳健康发展、营商环境持续改善，中国品牌向着树立一流品牌的目标坚实前行。

高速动车组技术全面实现自主化、标准化、系列化，智能家电不断推陈出新、引领市场潮流。这10年，中国企业结合市场需求、瞄准前沿领域，推进技术创新、产品创新和商业模式创新，掌握了一批关键核心技术，具备了更强自主创新能力，推动中国制造向中国创造转变。

在南极，零下50摄氏度的极限低温下，柳工装载机依旧高效作业；在港珠澳大桥，桥梁钢结构能经受16级台风、7级地震，设计寿命长达120年。这10年，更多中国企业将质量视为企业的生命线，弘扬工匠精神，以匠心铸精品、以质量树品牌，推动中国速度向中国质量转变。

老字号主动拥抱新潮流、焕发生机活力，国产品牌扬帆出海、让世界爱上“中国造”。这10年，中国企业立足中国、放眼世界，推动中国产品向中国品牌转变。

踏上全面建设社会主义现代化国家新征程，品牌建设迎来了新的发展机遇，也面临着更高要求。

加强品牌建设，有助于企业增强市场竞争能力。中国经济高质量发展，离不开一家家企业发挥各自作用。我们要鼓励企业坚持创新，聚焦产业前沿、钻研产业难点，研发更多优质产品，擦亮更多“金字招牌”，从而为高质量供给创造更多市场需求，为高质量发展提供新的增长动力，为扩大国际合作增添竞争活力。

加强品牌建设，有助于更好满足人民美好生活需要。如今，大众消费正进入品质消费新阶段，正从追求“有没有”向讲究“好不好”转变。中国企业要顺势而动、积极作为，以品牌建设引领发展体验消费、线上线下融合消费等新型消费热点，促进养老、家政、旅游、文体等服务消费高质量发展，以优质产品和优良服务更好满足人们消费升级迭代和生活品质提升的需求，从而不断激发消费潜能、助力扩大内需。

加强品牌建设，还有助于传递中国声音、彰显文化自信。品牌承载着一个国家的文化自信。推动更多中国品牌走向全球，将让世界更好了解中国，进而为中国企业发展营造更好的外部环境。

加强品牌建设，离不开市场化、法治化、国际化的营商环境。惟有好的环境，才能呵护品牌、鼓励创新，避免劣币驱逐良币，让一个个行业始终在良性发展轨道上运行。这要求我们通过扎实工作，进一步改革完善知识产权保护体系、建立健全质量品牌监管和惩戒体系、严厉打击仿冒侵权行为，为中国品牌高质量发展保驾护航。

当前，新一轮科技革命和产业变革为中国制造带来转型升级的澎湃动力，巨大的国内市场、消费的持续升级为中国品牌孕育了广阔空间。相信广大企业心无旁骛、深耕细作，一定能创造出更多更具竞争力的新品牌、好品牌，让中国品牌享誉全球。

《 人民日报 》（ 2022年05月10日 09 版）

(责编：牛镛、杨光宇)