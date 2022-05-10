本报记者 王俊岭

近年来，河北省邢台市襄都区结合本地农业优势资源，鼓励小微企业在乡村就地建厂，让农民在家门口就业，实现增收。图为日前，农民在襄都区一家微工厂生产线上包装芝麻酱。

张 驰摄（新华社发）

量大面广的中小微企业和个体工商户是稳经济的重要基础、稳就业的主力支撑。近期，国务院常务会议部署多项进一步为中小微企业和个体工商户纾困的举措，以保市场主体稳就业，助力稳经济稳产业链供应链。同时，国家发改委、财政部、商务部、中国人民银行等多部门密集宣布相关政策，各地结合本地实际展开落实，共同形成稳增长的“组合拳”。

分析人士认为，尽管新冠肺炎疫情的反复给不少市场主体带来困难和挑战，但中国经济韧性强、潜力足、回旋余地大、长期向好的基本面不会改变。未来，随着相关政策持续落地，中国经济将释放出更强的活力。

直面难题，多方政策形成合力

今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，中国经济运行总体实现平稳开局。然而，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，给广大市场主体特别是中小微企业和个体工商户带来了更大的生存压力。

对此，有关部门直面难题，及时调动政策“工具箱”，积极助企纾困。

据财政部副部长许宏才介绍，今年以来，财政部已经出台20多项税费支持政策。主要包括：实施大规模留抵退税政策，有关行业存量留抵税额全额退还；延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策，提高减免幅度、扩大适用范围；出台支持特殊困难行业纾困发展的税收政策等。“目前，各项退税减税降费政策正在加快实施。”许宏才说。

工业和信息化部副部长辛国斌表示，针对前段时间物流不畅的问题，工信部先后分4批确定1624家重点企业，并指导17个省份建立了地方层面的重点企业“白名单”。同时，搭建了汽车、集成电路、医疗物资等重点产业链供应链协调平台，确保重点产业链运转顺畅。下一步，工信部将组织开展减轻企业负担和促进中小企业发展专项督查，确保已经出台的各项助企惠企政策“应减的减到位、该免的免到位、能缓的缓到位”。

主动服务，确保利好落到实处

让政策“组合拳”真正为广大市场主体排忧解难，关键在落实。

在一系列纾困政策中，减税、退税、降费相关措施是“重头戏”。最近，广西税务部门开展“一把手走流程”活动，各级税务部门主要负责人采取亲自办、坐窗口、跟随办等多种形式，“零距离”解决各类市场主体办税缴费过程中遇到的难题，把各项利好政策落细落实。“我们主动服务，及时发现、归集、解决问题，就是要把一张张困扰纳税人缴费人的‘问题清单’变成‘满意清单’。”国家税务总局广西壮族自治区税务局党委书记汤志水说。

面对外部环境的不确定性，中国人民银行、国家外汇管理局从支持受困主体纾困、畅通国民经济循环、促进外贸出口发展等方面提出23条政策举措。对此，交通银行积极完善“EASY兑”线上外汇财资业务功能，帮助外贸中小微企业足不出户办理外汇业务，省去跑腿成本、规避汇率风险。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对本报记者表示，近期相关部门和地方有针对性地采取了系列政策措施，加大对稳增长和助企纾困的支持力度。目前，这些举措已经开始取得一定成效，有利于缓解疫情对正常生产生活秩序的冲击。

汇聚信心，看好中国经济前景

据国家市场监管总局副局长蒲淳介绍，今年1至4月，全国新设市场主体在较大基数的基础上仍实现正增长，共新设898.7万户，同比增长0.7%。其中，日均新设企业达2.26万户，处于历史较高水平；新设个体工商户623.6万户，同比增长2.9%。

“尽管我国经济发展环境复杂严峻，但今年以来新设市场主体数量仍保持基本平稳，这是经济强大韧性和潜力的一个集中体现。随着疫情得到有效管控、政策效应持续发力，市场主体有望继续保持较高增长。”蒲淳说。

中国助企纾困的有力举措，也让各方进一步增强了信心。渣打银行（中国）总裁张晓蕾认为，中国具有完备和有韧性的供应链体系，同时也是全球重要的消费市场，这些有助于培育中小企业发展、推动企业创新，从而激发更大经济活力。“未来3年，渣打将投资3亿美元到中国相关业务中，以帮助客户把握中国持续开放带来的机遇。”

“接下来，还应在控制住疫情、稳定住宏观经济大盘的基础上，进一步为中小微企业和个体工商户‘靶向纾困’。既要用足用好现有的减税降费、减租减息等政策，还要继续采取更有力的举措，为广大市场主体提供更广阔的发展空间。”刘向东说。

(责编：牛镛、杨光宇)