本报北京5月9日电 （记者廖睿灵）海关总署9日发布的数据显示，今年前4个月，中国进出口总值12.58万亿元人民币，比去年同期增长7.9%。其中，出口6.97万亿元，增长10.3%；进口5.61万亿元，增长5%；贸易顺差1.36万亿元，增加39.2%。

海关总署统计分析司司长李魁文表示，在中国外贸发展面临的外部环境更趋复杂严峻的形势下，前4个月全国外贸进出口仍保持了增长，这充分体现了中国经济韧性强、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变的特点，实现全年外贸保稳提质目标仍然有较好支撑。

海关统计显示，前4个月中国外贸结构持续优化。一般贸易进出口增长、比重提升。前4个月，中国一般贸易进出口8.01万亿元，增长11.2%，占中国外贸总值的63.6%，比去年同期提升1.9个百分点。其中，出口4.41万亿元，增长15%；进口3.6万亿元，增长6.8%。此外，中国以保税物流方式进出口1.51万亿元，增长7.6%。其中，出口5589亿元，增长13.5%；进口9528.3亿元，增长4.3%。

中国对东盟、欧盟、美国和韩国等主要贸易伙伴进出口增长。前4个月，东盟为中国第一大贸易伙伴，中国与东盟贸易总值为1.84万亿元，增长7.2%，占中国外贸总值的14.6%。其中，对东盟出口1.03万亿元，增长8.7%；自东盟进口8089.9亿元，增长5.3%；对东盟贸易顺差2234.2亿元，增加23.2%。同期，中国对“一带一路”沿线国家合计进出口3.97万亿元，增长15.4%。其中，出口2.2万亿元，增长12.9%；进口1.77万亿元，增长18.6%。

民营企业进出口快速增长、比重提升。前4个月，民营企业进出口6.1万亿元，增长11%，占中国外贸总值的48.5%，比去年同期提升1.4个百分点。同期，外商投资企业进出口4.42万亿元，增长2.2%，占中国外贸总值的35.1%。国有企业进出口2.04万亿元，增长14.1%，占中国外贸总值的16.3%。

机电产品和劳动密集型产品出口均增长。前4个月，中国出口机电产品4.04万亿元，增长6.7%，占出口总值的57.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件5088.8亿元，增长3.9%；手机2924.8亿元，增长0.1%。同期，出口劳动密集型产品1.21万亿元，增长9.2%，占17.3%。

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