原标题：京东打造全新“京东新百货” 携手五大业务试水线下实体业态

5月9日，京东完成对服饰、居家、美妆、运动、奢品钟表等业务的商品与服务能力深度整合，现有时尚居家业务全面升级为“京东新百货”。京东新百货专注服务于年轻态消费群体，基于上述五大业务领域的商品与服务能力，将以全新的浏览体验、品质服务、互动玩法，打造新时尚生活的线上专属场景。目前，京东APP上全新的“京东新百货”频道已经正式上线。京东将充分发挥新型实体企业优势，持续探索新的数字化全渠道开放生态模式，以数智化社会供应链优势和全渠道能力，在全国重点城市布局不同主题模式的新百货精选集合店。

按照规划，京东新百货将被打造为集线上线下消费、体验于一体的新生活方式精选集合创新业态，以多品类开放性融合消费场景、更丰富多元的高品质商品、更高效的爆品上新速度、全链路服务等一站式解决方案，全面满足用户的新时尚生活需求。同时，为合作伙伴创造新的增长空间，带动线下零售更高质量的增长。

当前，消费者的购物需求已经由单一商品需求升级为全面生活方式的选择，商品与服务的融合场景被更多的消费者看重。在京东新百货频道，从实用主义服饰穿搭、珠宝配饰，到国际大牌和新锐国货美妆，以及全球奢品大牌，运动户外装备和专业培训、场馆预定，再到居家全品类和全链路的省心服务，均可在新百货频道一站实现。

新百货频道从视觉观感、浏览体验、货品流转、服务能力和互动玩法，再到整个底层生态建设均进行了完整升级。尤其基于京东数智化社会供应链和品质力核心能力，新百货频道对入选商品设置严格的准入、流转和识别标准，入选商品均有专属“京东新百货”标签，以体现其品质力优势。

作为开放性生态，未来也将有更多品类的高品质商品进到京东新百货。加之新的流量与营销运营规则升级，新百货频道也将为京东的合作品牌、商家和店铺创造更大的增长空间。新百货频道将会汇聚来自全球的大牌尖货、爆品和首发、限定品，还有京东用户喜爱的礼盒套装、反向定制新品，不仅会在频道内重点呈现，还将不断制造“突破想象”的惊喜。在新的融合场景中，“场”的体验价值和互动性成为核心方向，是“有着海量高品质商品和服务、充满惊喜、可以逛的线上百货商场”。

京东始终在发挥新型实体企业优势，在数实融合实践中积极探索新的数字化全渠道开放生态模式。除上线新百货频道，京东还将在全国范围内布局新百货线下实体店。京东将积极发挥在数字与技术、供应链中台、商品与服务能力等方面的优势，通过与线下新百货打通，实现线上线下场景一体化。新百货门店也将兼具商品品质好、丰富度高、上新速度快、营销玩法多等多重能力，线上线下互为补充。依托于京东多元化的服务能力，可以解决单纯线上或线下模式，在消费即时体验缺失、品类选择受限等方面的不足。

京东新百货将成为专注于年轻态消费群体，集线上线下消费、体验于一体的精选集合创新业态。目前京东APP上的新百货频道已经上线，线下新百货实体店也已进入筹备阶段，未来还将会联合更多合作伙伴，以不同主题和模式进行多种线下探索。

京东集团高级副总裁、京东零售时尚居家事业群总裁冯轶表示，希望京东新百货这一全新消费体验场景，可以为用户提供更加优质的商品和服务，更好地满足消费者的新时尚生活需求。同时，也希望与更多合作伙伴和专业人才携手，创造更多行业增长价值，共同带动线上线下零售更高质量的发展。

(责编：曹淼、李源)