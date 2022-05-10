5月10日，由中国房地产估价师与经纪人学会、中国建设教育协会联合贝壳找房共同举办的首届全国大学生新居住数字化创新大赛正式启动报名。大赛的启动意味着贝壳将进一步丰富房产经纪行业职业教育体系，充分助力高校实现居住服务行业职业教育“岗课赛证”融合培养的重要布局。

据了解，这也是房产经纪行业面向大学生举办的聚焦后房地产时代存量市场竞赛。

本次大赛由全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会指导，面向国内各大高校，学生可通过大赛指定平台在线报名，以自行组队的方式参加。经过校内选拔赛、区域选拔赛、全国选拔赛和冠军角逐赛四个赛程，最终评选出全国总冠军队伍。

贝壳找房相关负责人表示，全国大学生新居住数字化创新大赛的举办，是公司推动居住服务行业职业教育的重要举措。为了更好地对接行业标准，使居住服务行业课堂教学与实践教学紧密结合。在大赛参与对象上，本次大赛主要面向房地产经营与管理、房地产智能检测与估价、房地产投资与策划、房地产开发与管理、物业管理等房地产类相关专业和营销类专业的高校学生。在赛题上，本次大赛聚焦长租公寓数字化经营课题，引导参赛学生开展策划与研究。着眼于社会及行业热点话题，同时关注高校房产相关专业的转型重点，真正实现了居住服务行业产学研相结合。此外，进入决赛的队伍将获得相关房产经纪品牌的实习和就业机会，通过比赛实现校内教学与校外实践的充分融合。

据了解，岗课赛证融通人才培养模式并非将四个要素简单的叠加，而是将企业的工作岗位和职业技能、职业技能等级标准、职业技能竞赛及专业课程体系进行有机地融合，各个要素之间相互融通、相互促进。一直以来，贝壳找房致力于新居住服务领域的数字化人才培养，不断完善和迭代新居住服务领域人才培养体系，助力实现行业职业教育“岗课赛证融通”，首届全国大学生新居住数字化创新大赛的举办将成为补齐“岗课赛证融通”的重要拼图。此前，贝壳找房在技能型岗位输出、岗位实操培训课程研发、职业技能等级证书认证等方面进行了深入探索，取得了阶段性成效。目前，“新居住数字化经纪服务”职业技能等级证书已有超过40所学校报名，参考人数达1800人。

贝壳职业教育中心总经理薛红蕾表示，职业技能竞赛是职业教育中一项衡量职业教育建设成果和人才培养质量的重要工作。首届全国大学生新居住数字化创新大赛将深化技能人才培养模式改革,以促进学生技能发展为中心,推动"岗课赛证融通"培养高技能人才。未来，贝壳也将持续与各院校进行深度合作，为居住服务行业人才进化贡献力量。

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