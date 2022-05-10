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前4月进出口同比增长7.9%

实现全年保稳提质目标有较好支撑 

顾阳
2022年05月10日09:13 | 来源：中国经济网
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原标题：前4月进出口同比增长7.9%

海关总署9日发布数据显示，今年前4个月，我国进出口总值12.58万亿元，同比增长7.9%。其中，出口6.97万亿元，增长10.3%；进口5.61万亿元，增长5%；贸易顺差1.36万亿元，增加39.2%。

前4个月，我国外贸结构持续优化。其中，一般贸易进出口8.01万亿元，同比增长11.2%，占外贸总值63.6%，同比提升1.9个百分点。加工贸易进出口2.64万亿元，增长2.5%，外贸占比下降1.1个百分点。民营企业进出口实现快速增长，贸易比重有所提升。前4个月，民营企业进出口6.1万亿元，增长11%，占外贸总值的48.5%，比去年同期提升1.4个百分点。

区域合作紧密、贸易多元共进的国际市场布局继续优化，推动我国与“一带一路”沿线国家、RCEP成员国的双边贸易持续增长。前4个月，我国对东盟、欧盟、美国、韩国分别进出口1.84万亿元、1.73万亿元、1.56万亿元和7649.2亿元，同比分别增长7.2%、6.8%、8.7%和8.4%。东盟继续为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的14.6%。同期，我国与“一带一路”沿线国家进出口合计3.97万亿元，同比增长15.4%，高出整体增速7.5个百分点；我国与RCEP其他14个成员国合计进出口3.84万亿元，同比增长3.9%。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前4个月我国外贸进出口仍然保持了增长，充分体现了我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广等特点，我国实现全年外贸保稳提质目标仍然有较好支撑。

(责编：罗知之、陈键)

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