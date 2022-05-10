原标题：四大技术趋势将成元宇宙基石

本报讯（记者袁勇）埃森哲日前发布报告《技术展望2022》指出，未来网络、编码世界、虚实共生、无限算力四大技术趋势将成为构建元宇宙的基石，也蕴藏着大量机遇，值得企业挖掘。

当前，越来越多的企业开始投入元宇宙的研发和商业化中。埃森哲大中华区企业技术创新事业部总裁贾缙表示，元宇宙是人类运用的各种新技术的综合体，具有丰富的应用场景，将会诞生很多新的商业模式，在未来若干年将对人类的生活产生颠覆性影响。通过运用云、数字孪生以及边缘计算等技术，元宇宙能够把不同地理位置进行无缝连接。此外，元宇宙还将带来数据所有权的改变。数字平台时代，数据往往在平台手里，也妨碍了用户跨平台体验，元宇宙因其跨平台性将重新定义数据资产和数据所有权。

报告着重分析了四大技术趋势。未来网络将重构互联网，元宇宙的兴起将重构数据在塑造数字体验中的角色，并且迫使企业重新思考“在线”的新含义，在下一轮平台革命到来之前，筹划与客户、合作伙伴和数字化工作团队互联的新方法。

编码世界展现了技术如何以润物细无声的方式渗入物理环境中。当5G、环境计算、增强现实、智能材料等技术与物理环境融为一体，企业将开启与现实世界的全新互动方式，人们将以前所未有的方式控制智能设备，进行自动化和个性化的设定。

虚实共生就是指人们在生活环境和业务场景中将启用越来越多接近于人类能力的机器。企业渴望在关键生产和经营环节中应用人工智能（AI），甚至训练AI的数据本身也是由AI生成的。

随着新一代计算机的问世，无限算力将突破计算极限。量子计算机、生物计算机和高性能计算机将攻克制约行业和企业发展的算力瓶颈。贾缙认为，算力将是决定企业在元宇宙竞争中成败的重要因素，其3个技术方向值得关注：一是传统计算方式进一步扩展算力，二是量子计算，三是生物计算芯片。

贾缙表示，每次互联方式的变革都会产生新的领军企业。目前来看，每个企业的应用和落地场景不同。随着技术进步，一家企业的局部尝试可能会变成普遍化应用，让任何企业和个人都可以加入其中，最终形成颠覆性效应。

(责编：罗知之、陈键)