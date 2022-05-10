顾 阳

原标题：自动驾驶商业化运营按下“快进键”

自动驾驶商业化运营再度按下“快进键”。近日，北京市发放无人化载人示范应用通知书，百度、小马智行成为首批获准企业，北京也由此成为国内首个开启乘用车无人化运营试点的城市。

无人化载人示范应用通知书的颁发，是行业从无人化道路测试向无人化商业化试点过渡的关键节点，同时承载了行业意义及技术意义。按照通知要求，获批企业可在高级别自动驾驶示范区60平方公里范围内，向公众提供“主驾位无安全员、副驾有安全员”的自动驾驶出行服务。尽管上述服务还停留在“方向盘后无人”层面，但这也意味着我国自动驾驶出行产业化迈出了实质性一步。

北京的探索对我国自动驾驶行业意义重大。早在2018年3月，北京率先推出了允许在公开道路自动驾驶测试的管理规定。一系列严格考核后，向业界颁发了首批5张自动驾驶测试牌照。经过两年多测试，北京发布了道路测试管理规定修订版，允许企业开展无人化道路测试。2021年10月和11月，北京又连续发布了无人化道路测试许可和自动驾驶出行服务商业化许可。

此次北京允许“方向盘后无人”，并支持百度等首批企业开启无人化自动驾驶出行服务，是自动驾驶出行服务由测试阶段迈入商业化运营的关键一步。在保证安全的前提下，企业有望在“实战”中打磨出真正的可商业化自动驾驶出行服务模式。

自动驾驶是全球创新市场重点关注的领域之一，而无人化正成为全球自动驾驶技术、产业竞争的制高点。经过多年努力，我国自动驾驶在核心技术研发和产业化应用方面均达到国际领先水平，当前已步入落地发展的关键期，亟须在运营资质、产品标准、监管合规等制度性建设上寻求更大突破。

事实上，在国际自动驾驶无人化的竞争中，主要竞争点离不开政策创新。哪个国家能出台更具突破力的创新政策，率先实现规模化商用，更早去掉安全员实现无人化，就能在国际竞争中赢得主动。

这方面，北京已经抢占先机。不过，在人工智能“大爆发”到来之前，妥善解决好应用中的政策滞后等问题，才能构筑起我国全球自动驾驶发展中的产业竞争力。当务之急，要进一步突破与技术、产业发展不相适应的政策瓶颈，释放并激发出自动驾驶领域更多的创新活力。

从国家层面看，要加快道路交通安全法的修订和发布实施，为加快自动驾驶汽车规模化商用、无人化奠定法律基础。同时，加快建立道路智能化分级国家标准，加快传统交通智能化升级。从地方层面看，要积极引导并支持地方政府先行先试，探索打造无人自动驾驶汽车的载人运营政策先行区。此外，还要适度超前建设智能交通基础设施，发挥5G远程控制优势，通过车路协同促进交通效率和安全性大幅提升，带动汽车产业向智能化和网联化转型升级。

当前，我国在人工智能领域已具备成为全球领军者的基础和条件。我们有理由相信，以人工智能为关键技术的自动驾驶，将驱动我国汽车产业转型以及数字经济的蓬勃发展，助力经济迈向更高质量发展。

(责编：罗知之、陈键)