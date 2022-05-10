崔国强

原标题：民航业主动出击挖掘增长潜力

当前，新冠肺炎疫情对民航业影响远超预期，叠加国际地缘政治冲突带来航油价格上涨、汇率波动等因素影响，民航业发展面临严峻挑战。但从中长期看，我国民航业仍具发展空间和潜力，在各方努力下，民航业正在寻求新的增长点。

有效降低运营成本

疫情发生以来，国务院及各有关部门密集出台纾困政策，涵盖减免税费、贷款优惠、给予补贴等多个方面，为航空运输企业年减负约100亿元，两年累计减负约200亿元。今年2月，国家发展改革委等14部门联合印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》（以下简称《若干政策》），制定了针对困难服务业的普惠性扶持政策和针对民航业的精准纾困措施。

“这些政策充分体现了中央对行业纾困解难的高度重视。”中国航空运输协会秘书长刘树国说。

“目前，北京市已出台具体举措，希望其他地方政府也跟上，尽快出台相关纾困政策，帮助航空公司走出困境。”广州民航职业技术学院副教授綦琦表示。

尽管发展遇到暂时困难，民航业盈利增长潜力还是很大的。綦琦认为，开源节流是现阶段民航业必须关注的。开源方面，抓住构建“双循环”新发展格局和建设全国统一大市场等契机，深挖红色旅游、支线航空、基本航空等航空运输市场潜力，在增加航空旅客数量的同时提升销售收入。节流方面，需要行业主管部门注重柔性监管，支持航空公司根据短期执行航班的基本安全和服务需求合理配置各种生产要素，在确保航空安全的前提下，有效降低航空公司运营成本。

客货运冷热不均

北京交通大学交通运输学院民航系主任李艳华认为，虽然疫情一定程度影响了海外购，但航空货运需求十分强劲，是民航业新增长点之一。

2021年12月，中国民航局、国家发展改革委和交通运输部联合印发《“十四五”民用航空发展规划》，明确提出要打造高效的航空物流网。据统计，2021年我国民航业完成货邮运输量732万吨，同比增长8.2%，已经恢复至2019年的97.2%。2021年，我国航空货运的恢复情况远好于航空客运，全行业保障国际货运航班20万班，同比增长8.2%，其中，客改货航班6.9万班。今年一季度，虽然国内航线货邮运输量同比下降15.9%，但国际航线货邮运输量同比小幅上涨了1.5%。国内航线、国际航线货运吨公里收入水平分别增长了19.7%和66.4%。受货运收益水平增长带动，一季度航空货运收入同比增长超过一半。

刘树国指出，当前，国内客运航空公司面临多重困难。

首先是运输生产大幅下滑。据统计，今年一季度，旅客运输量大幅下降，尤其是3月份以来，国内疫情多点散发，叠加意外事故，航班量比2019年同期下降70%以上。飞机利用率和航班客座率保持在低位运行，飞机利用率不到2019年同期的40%。

其次是航油价格上涨导致航空公司成本持续攀升。2021年以来，航油成本大幅提升，航油出厂价突破5000元/吨，全年航空油价平均4163元/吨，油价上涨导致航空公司成本增加超过330亿元。今年以来，航油价格继续攀升，3月份航油价格突破6000元/吨，预计全年油价上涨导致航空公司成本增加700亿元左右。

再次是债务压力持续。截至2021年底，航空公司、机场负债规模较疫情前大幅增长，融资压力加大。

聚力攻坚克难

专家表示，民航业要摆脱困境，需要多方努力，主动出击，形成合力。

安全是民航业的生命线，要加强安全能力建设，也要缓解安全投入的压力。当前，国内一整套管理体系构成民航安全大厦的坚实基础。刘树国建议，有关方面应推动航空公司稳定员工队伍，尤其是空勤队伍，引导广大员工坚定发展信心。同时要对航空公司安全能力建设项目相关扶持标准进行适当调整，帮助航空公司持续保持高水平的安全运行能力。

加大对航空运输业的资金救助力度。刘树国呼吁加大资金救助力度，同时给予贷款支持政策，放宽贷款条件，优化贷款期限结构，提高中长期贷款比重。

政策要落实，更要细化。自《若干政策》印发以来，部分地区相继出台了本省份落实措施或实施方案，并列出了分工负责的部门，但尚未形成政策实施细则。“建议有关部门进一步指导推动和督促各级地方政府，结合地方实际逐项制定具体的实施细则以及申报指南，为企业操作提供明确的指导性意见，确保各项纾困政策尽快落到实处。”刘树国说。

李艳华建议，希望民航局推动相关部门建立全国防疫政策统一平台，实现健康码个人疫情信息的互认共享，避免部分地区自行加码，不要切断民航客流。

航空公司要苦练内功、提升行业主体经营水平是业内共识。长期以来，国内各航空公司之间同质化竞争激烈，使机票价格成为竞争工具，在市场低迷期间，价格战更难避免。专家建议各行业主体坚守成本底线，加强行业自律，维护行业间公平竞争和正当利益。“一方面，民航运输企业要合理规划运力，尽量控制或推迟运力投入和引进，缓解疫情下运力增加对航空公司产生的巨大生产、经营压力。另一方面，建议航司坚持以市场需求为导向，不断创新产品设计，调节价格，开拓差异化服务市场，努力完成减亏增盈目标。”刘树国说。

“要坚定信心，我国航空市场潜力巨大，行业发展仍处于成长期。在党中央、国务院的坚强领导和关怀支持下，不久的将来一定能摆脱困境。”中国航空运输协会理事长王昌顺说。

(责编：罗知之、陈键)