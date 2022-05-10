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创新赋能教学模式 希沃三条路径探索教育数字化

2022年05月10日11:42 | 来源：人民网
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新一代信息技术的应用，以及平台系统、数字资源、智慧校园、创新应用等新型基础设施的持续建设，成为目前教育数字化转型的核心要素。教育数字化不仅要求优化升级的学习环境，还要求打造智慧教育公共服务平台，并面向学生、教师和学校建立数据应用和分析模式。

5月9日，2022希沃新品发布会在线上举办，会上发布了希沃革新硬件、优化软件、升级服务的全面解决方案，并提出以教学场景数字化、教学过程数字化和教师发展数字化为路径，紧抓数字化变革机遇，助力教育高质量发展的目标。

在教学场景数字化方面，希沃多媒体产品总监黄柏林提出，高效率“数据采集与处理”将成为教育数字化认知升级关键触发点。实现教育数字化长期目标，需经历从数据采集到数据分析再到模型应用几个步骤，教育信息化将迎来从“有”到“用”的转变。

相比“大数据”，课堂等小场景中产生的数据规模较小。希沃基于统一底层账号体系，把教学中的单个场景、单个应用和单个教育环节中产生的数据打通，让学校基于数据分析的学情和管理更加科学化，教师教学更加精准化，学生学习更加个性化，为创新教育评价赋能。

清华大学人工智能实验室与希沃开展项目合作。（受访者供图）

希沃方面介绍，教育数字化转型要求推进课堂教学过程数字化，培养教师以数字能力为基础的新能力。其中，个人备课和集体备课是教师工作流程中的两个重要环节，也是教育数字化转型教师数字能力培养的要点。为此，希沃从2019年开始创建课件库，截至目前课件已有上亿次获取。该软件平台开发的背后，是研发人员打造出的算法机制力量。“通过课件质量、原创质量等多维度算法评估，我们淘汰了近40万份课件，来确保课件库的整体价值。”希沃软件产品经理刘霄翔介绍。

此外，教师的信息化教学能力是创新教学模式、促进创新教学改革的核心力量。华中师范大学人工智能学部教授、博士生导师郑旭东表示，在教育数字化变革上，教师肩负着重要责任。教师除了要在思想观念上做出转变外，更重要的是切实提升自身信息素养。

对此，希沃教师发展中心总监肖瑶介绍，通过共同打造的教师信息化应用能力发展体系，已经服务了超过470万用户，培养出1000多名信息化应用导师，在教学、教研、管理、教师成长包括特教工作中，为用户在技能技巧与行为习惯的改变和进化上，提供了高效的支持和服务。

(责编：董童、李源)

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