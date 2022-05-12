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权威访谈|人社部接受人民日报专访谈稳就业

2022年05月12日10:15 | 来源：人民网
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资料来源：人社部。制图：王仁宏

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就业是最大的民生。今年一季度我国就业形势总体保持基本稳定。同时，受国内外多重因素影响，就业面临的风险挑战明显增多。如何看待当前就业形势？接下来，将有哪些稳就业举措？近日，人力资源和社会保障部副部长俞家栋在接受人民日报专访时表示，今年以来，面对百年变局和世纪疫情相互叠加的复杂局面，党中央坚持把就业摆在“六稳”“六保”首位，为稳就业保就业提供了根本遵循。

俞家栋指出，稳就业事关广大家庭生计，是经济运行保持在合理区间的关键支撑。我们将坚决贯彻党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，把稳就业作为当前的首要任务，强化就业优先政策，落实落细稳就业举措，全力确保就业形势总体稳定。具体举措有：

稳市场主体稳岗位。保住市场主体稳住岗位就会赢得未来。推出“降、缓、返、补”政策组合拳，延续实施失业、工伤保险阶段性降费政策，允许特困行业阶段性缓缴三项社会保险费，提高中小微企业失业保险稳岗返还标准，加力落实社保补贴、培训补贴等政策，推出一次性留工培训补助等。

保重点群体保就业。重中之重抓好高校毕业生、农民工等群体就业。对高校毕业生，着力扩大就业渠道，着力提供不断线服务，着力强化困难帮扶。对农民工，重点加强劳务协作和信息对接，拓宽外出务工和就地就近就业渠道。

优就业服务促匹配。持续开展“10+N”公共就业服务活动，优化信息发布、招聘组织，搭建企业和劳动者高效对接平台。常态化提供企业用工服务保障，助力企业复工达产。一季度已帮助超4万家重点企业解决用工需求330万人。

强职业培训提技能。实施“技能中国行动”，大规模开展重点群体重点行业专项培训，健全技能人才发展政策体系，缓解结构性就业矛盾。

重困难帮扶兜底线。畅通线上线下失业登记渠道，免费提供职业指导、岗位信息，对其中就业困难人员提供“一对一”个性化援助，用好公益性岗位托底安置。同时及时兑现失业保险待遇，切实保障失业人员基本生活。

(责编：王仁宏、吕骞)

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