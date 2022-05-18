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传统村寨变成“诗和远方” 看贵州古村的文旅致富路

王绍绍、实习生李皓
2022年05月18日13:03 | 来源：人民网
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“昨天听几个老奶奶说要做‘神仙豆腐’，现在她们在采树叶，走，一起去看一下。”

……

贵州省铜仁市德江县的三个短视频账号火了，视频中或是花甲老人张金秀在厨房张罗饭菜，或是孃孃王进红在田间收集食材，或是驻村书记刘杰带领网友走进传统手艺人家中，他们的身后都是风景秀美独特的土家族村寨。

随着“黔东农仓”“古村乐乐”和“古村28渡”三个抖音账号的爆火，焕河村和大寨村也热闹了起来。截至2021年12月，焕河村已累计接待游客7.5万人，最热闹的时候，每天都要迎来七八百位游客。从“空心村”变成游客口中的“诗和远方”，这样的变化，除了村民们的勤劳奋斗，还不得不提到一个人，他就是85后小伙丁浪。

2015年，在广东打拼的丁浪回到家乡，走上了农村电商这条路。多年的电商从业经验让丁浪对流量有很高的敏感度。2018年，丁浪关注到抖音带货扶贫，并顺势参加了扶贫达人培训。

紧接着丁浪就投入到短视频制作中，几次失败后，他把目光投向了古色古香、风景秀美的焕河村。

焕河村的网红景点“民卫井”。受访者供图

焕河村位于大山深处，村里保留着青瓦房、青石路等古村特色。几年前一次帮助售卖土鸡蛋的经历，让丁浪记住了这个古朴宁静的村寨。通过村主任赵红军的介绍，丁浪认识了住在古井上面的张金秀，于是，焕河村第一个传统村落加传统美食的抖音账号诞生了。

不到半年，“黔东农仓”就积累了30多万粉丝，并体现了不俗的带货能力。村民提供优质山货，丁浪负责直播销售，在全村人的共同努力下，2020年，“黔东农仓”账号线上线下的总销售额达到200万元。2020年7月，德江县挂职副县长郭晓春来到“黔东农仓”直播间，卖起了家乡的花椒、茶叶、蜂蜜等特产，短短两小时，销售额达到20多万元。

为了和“黔东农仓”区分，丁浪团队启动新的抖音账号“古村乐乐”，主人公就是年轻、干活麻利的乐乐王进红。一条条视频的爆火让“焕河村”的名号越来越响亮，原来不通车的村落，现在反而开始堵车。

村民们在家门口开起小卖部。受访者供图

对于远道而来的游客，村里人起初并不适应，认为游客打乱了原本的生活节奏，但经过村委会多次开会沟通，大家改变了想法。渐渐的，村里的长廊上有了卖当地特色小吃的摊点，村民利用古屋开起农家乐、民宿和小卖部，越来越多的村民愿意在家门口创业。

村子火了，也“活”了。在地方政府的支持下，焕河村不仅新添了消防设施，还建起了人行步道、停车场、文化休闲健身广场，设立了公厕、路牌等旅游设施，村容村貌得到了很大的变化，对游客的吸引力也更强了。

焕河村成了“网红村”后，丁浪把镜头对准大寨村的第一书记刘杰，不同于前两个传统村落美食账号，“古村28渡”定位于记录基层干部助力乡村振兴的实践工作。

丁浪（左）和刘杰（右）在村中体验传统剪纸。受访者供图

自2021年5月8日驻村以来，刘杰通过进村入户走访调研，结合大寨村资源优势，建立集康养避暑度假、山地户外运动、乡村文化旅游为一体的“贵州千重岭乡村旅游度假区”，同时成立公司，负责接待、食宿等服务工作，并通过“古村28渡”宣传，促进农文体旅融合发展。

通过新媒体助力乡村振兴的“古村28渡”得到了当地政府的认可，其他乡镇的驻村干部也纷纷来到大寨村参观、了解、观摩学习。

两村书记、丁浪和村民们经常在一起交流，为实现古村优质持续发展出谋划策。焕河村第一书记赵进桃计划，回村创业的年轻人越来越多，曾经无人传承的花灯、“打溜子”等土家族特色民俗要重新学起来，实现旅游产业和传统文化传承同步发展。

刘杰认为，大寨村还要发展一家乡村企业，通过“旅游产业化”促进农文体旅融合发展，打造乡村振兴示范样板。 

“现在我要做的是把焕河村和大寨村宣传好，将新媒体助力乡村文旅的发展模式推广到更多的乡村，争取贵州的每一个县都能有一个百万粉丝级别的短视频账号。”丁浪说。

(责编：鲁婧、吕骞)

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