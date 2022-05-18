工信部：5月份以来工业经济逐步边际改善 发展韧性不断增强
2022年05月18日15:41 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，日前，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌主持召开10个省市工业经济形势分析视频会议。会议提到，5月份以来工业经济逐步边际改善，发展韧性不断增强。
会议指出，4月份以来受疫情多地散发等因素影响，部分地区和行业产业链供应链循环不畅，工业生产持续承压，主要指标出现明显回落。面对复杂严峻形势，全系统认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，多措并举应对经济下行压力，全力保障产业链供应链顺畅运转，取得积极成效。
会议强调，要全力落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，采取有力措施，保障产业链供应链稳定，着力稳定工业基本盘。
一是要落实常态化疫情防控重点医疗物资保供方案，加强对工业企业、园区等的疫情防控指导，完善闭环管理预案，确保常态化疫情防控下工业生产平稳运行。
二是要落实落细“白名单”制度，统筹做好企业对接和精准服务，以点带链、以链带面，确保重点企业和产业链供应链稳定运行。
三是要用足用好各类市场主体纾困帮扶政策，持续释放政策效应，抓紧谋划增量政策工具，进一步稳定市场预期、提振企业信心。
四是要及时做好总结梳理和重大问题研究，完善重大突发事件下保持产业链供应链稳定的应对预案和工作机制，强化风险研判和应对能力建设。
(责编：申佳平、吕骞)
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