人民网北京5月18日电 （记者乔雪峰）5月18日，记者从民航局获悉，近期，有美国媒体发布关于“3·21”东航MU5735航空器飞行事故原因的相关报道，经中国民航局与美国国家运输安全委员会参与事故调查人员证实，对方明确表示，未向任何媒体发布有关调查信息，他们严格按照《国际民用航空公约》附件13的框架要求，与中国民航局开展合作，并将根据需要继续为查明事故原因提供专业技术支持。

民航局相关负责人表示，目前，“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查部门正依据调查程序，深入开展残骸识别、分类及检查、飞行数据分析、实验验证等相关工作。

该负责人表示，将继续与参与调查的各方保持密切沟通，科学严谨有序地开展事故调查工作，并按照《国际民航公约》和政府信息公开相关要求，及时、准确发布事故调查情况进展和相关信息。

据民航局此前公布的《“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告》提出，经调查，当班飞行机组、客舱机组和维修放行人员资质符合要求；事故航空器适航证件有效，飞机最近一次A检（31A）及最近1次C检（3C）未超出维修方案规定的检查时限，当天航前和短停放行无故障报告，无故障保留；机上无申报为危险品的货物；此次飞行涉及的航路沿途导航和监视设施、设备未见异常，无危险天气预报；在偏离巡航高度前，机组与空管部门的无线电通信和管制指挥未见异常，最后一次正常陆空通话的时间为14:16；机上两部记录器由于撞击严重受损，数据修复及分析工作仍在进行中。

后续，技术调查组将依据相关程序继续深入开展残骸识别、分类及检查、飞行数据分析、必要的实验验证等调查工作，科学严谨查明事故原因。

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