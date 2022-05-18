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国家发改委：继续加大脱贫地区产品定向采购帮扶力度

2022年05月18日10:47 | 来源：人民网
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人民网北京5月18日电 （记者申佳平）据国家发展改革委消息，为促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，国家发展改革委联合有关部门研究明确了2022年国家层面消费帮扶领域拟推进的重点工作事项，其中要求继续加大脱贫地区产品定向采购帮扶力度。

国家发展改革委介绍，2022年，各部门将围绕“帮销、促产、疏浚、解困”四大领域，推进开展70项重点工作事项。

在帮销方面，主要是继续加大定向采购帮扶力度，推动脱贫地区产品进机关、进学校、进医院、进军营，鼓励引导民营企业、社会组织和市民群众积极采购、帮销脱贫地区产品和旅游服务。

在促产方面，主要是推动特色农副产品规模化发展，提高农产品质量，培育特色农副产品品牌，支持脱贫地区产品和服务优化结构、提质增效。

在疏浚方面，主要是加强县乡村物流体系建设，提升农副产品流通服务水平，加大产销对接力度，补齐脱贫地区电商服务短板，进一步解决脱贫地区产品上行外销的痛点难点堵点。

在解困方面，主要是加强农产品滞销监测预警，建立多方联动应急处置机制，在脱贫地区出现规模性农产品滞销时，动员各方力量及时应对解决。

国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门，持续推动消费帮扶各项年度重点工作落地落实，统筹推进脱贫地区农产品产销对接，保障脱贫地区农产品顺畅流通，不断扩大脱贫地区农产品销售，推动国内消费持续恢复，促进脱贫地区产业升级发展。

(责编：申佳平、吕骞)

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