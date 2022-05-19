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“瞄准”年轻人需求 国产手机发力中高端市场

2022年05月19日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京5月19日电 （记者夏晓伦）当前，手机行业竞争激烈，用户需求与时俱进，尤其是年轻的消费者，对手机产品有着各式各样的需求。

“‘如何跟紧年轻人成长的脚步、如何了解Z世代年轻人的喜好’一直是我们关注的最核心问题。”vivo产品副总裁欧阳伟峰向记者表示。

欧阳伟峰还介绍说：“研发团队里有大量的年轻成员，他们自然很了解年轻人的喜好和痛点，也有持续不断改进和优化产品的冲劲儿。”

消息显示，专为年轻人打造的S15系列将于5月19日晚发布。据了解，该系列将在影像、设计、性能、屏幕、充电等方面作进一步提升，呈现一款综合素质更加全面的产品。

在性能上，S15系列搭载旗舰芯片，最高支持80W双电芯闪充。此外，该系列还将搭载定制的独家索尼大底，更有蜂鸟超级防抖、影棚级的人像算法、夜景光斑滤镜加持。

可以看出，迭代至今，S系列产品也逐步从“拍照利器”向“全能选手”不断进化。数据显示，S系列四年时间收获了3000万用户。尤其是在今年一季度，S12在中高端市场收获近9%的份额。而近年来，中高端市场一直都是消费者和各手机厂商重点关注的价位段。

据了解，vivo近年来加大研发投入，持续上探高端，S系列接棒在中高端市场稳中有进。有业内人士分析认为，随着S系列的出现，它不仅与已经获得市场认可的入门级Y系列形成区隔，同时还填补了X系列细分市场的需求，将其解放出来，能够更加专注地布局高端市场。

在此背景下，S系列的产品定位势必要进一步升级。据了解，S15系列将汇聚设计、影像、性能、系统四个长赛道于一身。近日，市场研究机构Counterpoint Research发布的数据显示，一季度中国智能手机中高端市场中，vivo以28.2%的份额排名第一。其中，S12单款机型收获近9%的份额。

“一方面，是S系列起到了承上启下的作用，2500-3500元是很多年轻人在用更高端手机前的手机，如果体验好，换高端机时很可能继续选择该品牌；另一方面，是S系列聚焦的年轻时尚用户本身就是消费升级、喜欢尝鲜的群体，他们是未来高端手机市场的主力群体。”相关人士表示。

有专家表示，S15系列展现了手机产品的“变与不变”，变的是产品愈发趋近于全面，不变的是以及坚持以用户为导向，为年轻人打造多样化、个性化、场景化的产品理念。

一直以来，作为国产手机厂商，vivo坚持以用户为导向，塑造其在消费者眼中的品牌形象。

以S系列为例，从市场的角度来说，S12系列的转变背后，反映了其对于当下用户需求的深刻洞察，以及进一步扩大中高端市场影响力的目标。

对此，vivo创始人、总裁兼CEO沈炜表示：“我们的一切工作都将以用户为核心展开，回到各种场景中去洞察和研究用户的真实需求，定义好满足用户需求甚至超越用户期望的产品。”

“无论任何时候，竞争导向、成本导向、参数导向、效率导向等一定不能凌驾于用户导向之上。抛弃用户的企业终将被用户抛弃，无法健康长久。”沈炜说。

(责编：鲁婧、吕骞)

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