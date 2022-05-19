人民网北京5月19日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，5月21日至22日，中国科学院第十八届公众科学日将在全国百余个院属单位举办，本次活动的主题为“爱科学，向未来”。为积极配合防疫政策，本届公众科学日着力打造“云上科学日”，包括“云游中科院”“大咖讲科学”“科普阅读会”“科学影音厅”等多种形式的线上活动，多视角、多渠道玩转科学，为公众带来更多的科学思考和乐趣。

新冠疫情暴发以来，我们经历了疫情的侵袭，也见证了科学的力量。据介绍，公众科学日倡导坚持“科学不失约”，将通过线上活动的方式向社会公众全面展示中国科学院近年来的重大科技创新成果，展现科学研究在国家重大战略中的关键作用，弘扬科学精神，营造科学氛围，厚植科学文化，激发公众尤其是青少年对科学的关注和兴趣。

天文台站、植物园、博物馆、野外台站、重点实验室和重大科技基础设施线上同步开放。地质与地球物理研究所将开放“嫦娥五号”月壤样品分析实验室，展示神秘月壤样品和陨石；上海光学精密机械研究所将展示“羲和激光装置”“神光高功率激光装置”等大科学装置；上海高等研究院将带领公众探秘上海光源和国家蛋白质科学研究（上海）设施；大连化学物理研究所将围绕“双碳”战略行动，展示洁净能源的“黑科技”；昆明植物研究所将开放生物多样性体验园。

包括院士在内的一批一线科学家将围绕公众关心的天文地理、航天探索、人工智能、新能源、生命科学、自然生态等领域的内容，通过讲座、报告、公开课等形式，为公众释疑解惑。中国科学技术大学将开展“走进科技”系列科普报告，邀请包信和、田志刚、封东来等中科大的8位院士讲述前沿科技，中科院科学传播局与教育部教师司将联合组织师范院校学生观看；“格致论道”讲坛将邀请地理科学与资源研究所研究员闵庆文、知名科普KOL毕导等嘉宾，开展以“未知的惊奇”为主题的科学文化演讲。

各个研究所还将结合自身研究特色，组织开展各类科普活动。武汉植物园联合中-非联合研究中心将展示中非生物多样性成果展，并通过中非直播连线让公众了解科研人员的驻非工作场景，感受不一样的肯尼亚植物园；中国科普博览联合高能物理研究所、大连化学物理研究所将开展“今夜我们关心科学”主题连麦直播，邀请王贻芳院士、刘中民院士与青年科学家徐颖以及科普达人畅谈科学；科学出版社将在5月18-25日开展“百种科学好书免费阅读活动”，精选100种“科学好书”，通过科学文库平台供读者免费在线阅读。

百余个科普视频将同步上线，展现前沿科技和身边科学背后的科学原理。此外，中科院官方科普公众号“科学大院”将成体系地发布活动预告和参观攻略，全方面拓宽公众科学日的参与渠道，公众也可参与#中科院公众科学日#话题，实时分享有趣有料的参与体验。

“公众科学日”是中国科学院举办的大型公益性科普活动，自2004年起，每年5月，各个科研院所都如约面向社会公众开放。该活动作为中科院的品牌科普活动，已成为公众了解科技进展、探索科学的重要渠道，成为弘扬科学精神、传播科学知识的重要平台。

(责编：赵竹青、吕骞)