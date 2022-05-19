原标题：欧瑞博发布全新HomeAI操作系统：全面兼容Matter协议

5月18日，在ORVIBO欧瑞博年度战略新品发布会期间，欧瑞博推出将全面兼容Matter协议的全新智能物联网操作系统HomeAI OS 4.0。同时，欧瑞博还发布双屏智能语音开关MixPad Defy、次世代拟自然光智能苍穹照明系列等产品。

据欧瑞博方面介绍，HomeAIOS 4.0是其为全屋智能打造的原生智能物联网操作系统，希望以此为每个人居空间创造安全、高效、稳定的交互与计算系统。

具体来看，HomeAI OS4.0全面升级小欧管家智能语音助理，全新的ONE STEP技术让相关所有设备实现免唤醒，可在就近唤醒3.0人机交互定位技术结合分布式混直分离声源定位+多重噪音抑制加持下，实现更快更准地全空间交互。HomeAI OS 4.0系统推出AUTO LIGHT 自适应调光技术，可根据24小时外部阳光的变化调整家中的光照，时刻让用户保持舒适。

HomeAI OS 4.0还支持全链路双向安全技术MatriShiel，可实现设备与网关双向认证以保护用户隐私；全新木星和章鱼技术实现蓝牙、WiFi及Zigbee三网融合，大幅提升无线通信稳定性与容灾能力；全空间超距无感入网技术Nature Link则可解决用户批量入网问题。

同时，HomeAI OS4.0构建了基于强雾模型设备接入与交互的Newton万物引擎，全面兼容Matter协议和所有物联网通讯协议，并通过开放HADC，实现一站配置、多端同步及无代码接入。

“HomeAI OS 4.0的使命不仅在于连接万物，更重要的是让家居设备拥有更主动智能和更好的人机交互能力，只有将全场景多模态的交互体验与主动智能应用于全屋设备，才能实现重塑人与空间的交互和连接，创造极智美好的生活方式。”欧瑞博CEO Mark强调，“欧瑞博研发团队重写500万行代码，对系统内核层、服务层以及应用架构做了全面优化和升级，解决了安卓系统存在的安全、隐私和发热不可长时间工作等缺陷。HomeAI OS 4.0或成为第二个脱离安卓生态的国产物联网操作系统。”

值得关注的是，欧瑞博还发布了双屏智能语音开关MixPad Defy（戴妃）系列，在智能开关上使用PMOLED 屏。戴妃系列独特的按键和独立悬挂设计提升了手感，该系列开关还支持多种颜色设计和强大的性能。除戴妃系列开关之外，巴赫系列开关则搭载欧瑞博的继电器保护技术RelayPro Tech，具有强大的安全性和稳定性。巴赫系列开关内置双麦智能语音矩阵，具有强大智能网关功能，兼容WiFi 、蓝牙、 zigbee ，也将全面兼容Matter生态。巴赫系列同样支持定制化的配色以满足多种家装风格。

此外，欧瑞博发布了家居装饰型智慧屏MixPad 7 Ultra，使得智能语音屏融入墙面，并提供胡桃木、B&O同款烟熏绿织布、流银之铝三个版本，让用户可以适配简约、现代、轻奢等多种风格，让智能家居具有家居空间美学装饰性。Mark认为，“真正好的智能语音屏应该就像墙上长出来一样，让智能家居回归家的意义，而不是让家被冰冷的数码设备所绑架”。

在全新次世代拟自然光智能灯——苍穹灯方面，产品采用精准混光算法，在480纳米的蓝光里面加入了6500K的白光，实现了真实的蓝天混光效果。苍穹灯采用侧发光技术，模拟阳光穿过天窗会形成阳光的截止线，与蓝天面互相配合，给用户创造了一种更真实的蓝天氛围。苍穹灯还内置1600万色的RGBCW氛围柔光，实现了丰富的拟自然场景。对此，Mark表示，“只需仰望苍穹，便可窥尽四季。欧瑞博苍穹系列产品团队凭借空间与自然相融的家居设计理念，把真正的自然光带进生活每一天。”

业内人士认为，自2018年发布墙面智能语音开关MixPad开始，欧瑞博就以科技美学的创新风格受到行业关注。如今，欧瑞博将全屋智能操作系统和开关面板作为切入口，将科技美学硬件产品及软件服务相结合，正快速成长成为智能家居“小巨人”。

本次发布会特邀嘉宾、著名计算机专家吴军表示：“未来房屋空间的智能化是不可阻挡的趋势，房子也必将和手机、汽车行业的发展路径一样，而操作系统对竞争格局的决定性作用或将超过硬件设施。所以说，智能家居下个十年是智能家居到达千家万户的十年，全屋智能操作系统与智能硬件互联互融的十年。”

(责编：曹淼、李源)